¡Se complica todo! Problemas de última hora en la salida de Zavala de Colo Colo

Colo Colo tuvo un complicado inicio de temporada en el Campeonato Nacional, ya que se enfrentó a su némesis, Deportes Limache en condición de visitante, con quienes perdieron por 3-1 y mantienen el historial negativo ante el cuadro tomatero, a quienes no han conseguido nunca anotarles una victoria desde el año pasado.

El próximo desafío de los albos será el día de mañana en condición de local desde las 20:30 horas cuando enfrenten a Everton de Viña del Mar, equipo que también viene de caer en el debut por la cuenta mínima ante Unión La Calera y que ahora ante el cacique espera poder redimirse y sumar lo que sería la primera victoria de la temporada.

Pero el duelo de este fin de semana toma una relevancia importante, no sólo porque Colo Colo necesita sumar su primera victoria, sino porque según lo comentado por la prensa en la semana, el estratega del equipo, Fernando Ortiz, se estaría jugando su puesto en este duelo, ya que la directiva no quiere más errores.

Una de las principales telenovelas que está viviendo Colo Colo esta temporada es con el caso de Cristián Zavala, quien debió volver al estadio monumental tras su préstamo en Coquimbo Unido y ahora buscaría volver a préstamo nuevamente al cuadro pirata, equipo donde no sólo salió campeón, sino que consiguió encontrar su lugar en el mundo.

Problemas de última hora

Pero en los últimos días se ha avanzado en las negociaciones entre el cacique el cuadro pirata, pero lo que era algo seguro, podría caerse inesperadamente. Según la información de Radio ADN, desde el estadio monumental siguen trabajando en la propuesta y Coquimbo está a la espera, pero la demora genera bastante molestia.

