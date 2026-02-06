¡Ya tiene interesados! Los clubes que siguen a Cristiano Ronaldo por posible salida de Arabia

Por: Gonzalo Zamora

No se puede poner en duda que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y que en las últimas décadas ha sido uno de los grandes protagonistas del deporte rey. El portugués ha tenido que competir gran parte de su carrera ante Lionel Messi, donde esta rivalidad ha dado enormes espectáculos, sobre todo en España.

La carrera del astro portugués ha estado llena de triunfos, donde no sólo alcanzó el cielo en el Real Madrid, sino que además consiguió darle a Portugal también dos anciados títulos internacionales. Ahora a sus 41 años, sigue estando a tope en su forma física, por lo que continúa compitiendo a gran nivel en el Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita.

Actualmente, Cristiano Ronaldo está pasando por un complicado momento en el Al-Nassr, ya que no ha estado presente en los últimos dos encuentros de su equipo, luego que se conociera que se encuentra en rebeldía, ya que el jugador asegura que el equipo no ha invertido lo suficiente para traer refuerzos que permitan conseguir títulos esta temporada.

En los últimos días Cristiano Ronaldo ha estado envuelto en una enorme polémica en el Al-Nassr, donde tras reclamar que el club no ha invertido lo suficiente esta temporada, ha quedado fuera del equipo en los últimos dos partidos. Esto hace que en el mundo del fútbol se hable de una posible salida del portugués de la liga de Arabia Saudita.

Ya lo están esperando

A la espera de lo que podía ser la salida de astro portugués del Al-Nassr, hay varios equipos que estarían bastante interesados en poder contar con sus servicios. Actualmente serían tres los equipos que buscan la llegada del delantero a sus filas, estos serían los casos del Orlando City, Los Ángeles FC y el Sporting de Lisboa.

