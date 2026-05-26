"No fue lo que Chile votó": Javier Olivares manifiesta su descontento ante medidas del Gobierno de Kast

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, lanzó fuerte descargo contra las medidas que ha tomado el gobierno de Kast. Especialmente expresó su descontento con la llegada del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien en sus declaraciones afirmó que seguirá en pie la Política Nacional de Seguridad impulsada por el ex presidente, Gabriel Boric, en su mandato.

"Existe una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura 6 años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro", comentó el ministro.

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A través de sus redes sociales el parlamentario reaccionó ante los dichos de Arrau asegurando que su debut en el ministerio fue "pésimo". En ese sentido, Olivares aseguró que las promesas que se presentaron durante la campaña electoral de Kast no se han cumplido por completo.

Diputado Javier Olivares contra gobierno de Kast

Bajo ese contexto, los dichos del ministro generaron múltiples opiniones de diferentes sectores políticos e incluso fue el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, quien aseguró que habían altas expectativas sobre el gobierno y las promesas acerca de la seguridad del país. "Esto no fue lo que chile Votó", aseguró.

El parlamentario reforzó sus dichos y apuntó a la gestión del nuevo ministro de Kast, principalmente al tipo de coordinaciones que se están impulsando en estos primeros meses de gobierno. "Pésimo empezar, ministro Martín Arrau. Vamos de mal en peor. Necesitamos seguridad URGENTE no convocatorias infértile", aconsejó.

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