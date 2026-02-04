¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero

El fútbol es el deporte más popular del mundo, lo cuál es sustentado por la cantidad de fanáticos a nivel mundial, las distintas competencias que se realizan por todo el globo y también la enorme cantidad de dinero que se genera con el ejercicio de esta actividad que nos guste o no, cada vez es más vista como un negocio.

Esto hace que muchas veces la pasión que caracteriza el amor por los colores de una camiseta o una nación sólo queden en el corazón de los hinchas, ya que los dirigentes sólo buscan obtener los mayores beneficios posibles, lo cuál en la forma en que funciona el mundo, es prácticamente innevitable y hasta entendible.

La mayor fiesta del fútbol se vive en la Copa del Mundo, la cuál este año se realizará en Estados Unidos y ya está teniendo diversas críticas, ya que debido a las políticas internas del país norteamericano, hay muchos paises, participantes de la competencia, donde sólo sus jugadores podrían ingresar, debido a las prohibiciones extranjeras.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Si bien no debería ser el caso, el fútbol se ha visto envuelto mucho en temas políticos, por ejemplo desde el conflicto entre Rusia y Ucrania que estalló hace ya algunos años, la FIFA decidió inhabilitar a la nación anfitriona del Mundial 2018 para participar en cualquier competencia oficial de la federación, por lo que estos últimos años sólo han podido disputar amistosos.

El fin de la prohibición

Pero esto podría cambiar muy pronto, ya que el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaría viendo la opción de levantar esta sanción a la nación europea, ya que no se ha conseguido nada con esto. "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar".

También te puede interesar: ¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores
El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales