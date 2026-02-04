¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia

El fútbol es el deporte más popular del mundo, lo cuál es sustentado por la cantidad de fanáticos a nivel mundial, las distintas competencias que se realizan por todo el globo y también la enorme cantidad de dinero que se genera con el ejercicio de esta actividad que nos guste o no, cada vez es más vista como un negocio.

Esto hace que muchas veces la pasión que caracteriza el amor por los colores de una camiseta o una nación sólo queden en el corazón de los hinchas, ya que los dirigentes sólo buscan obtener los mayores beneficios posibles, lo cuál en la forma en que funciona el mundo, es prácticamente innevitable y hasta entendible.

La mayor fiesta del fútbol se vive en la Copa del Mundo, la cuál este año se realizará en Estados Unidos y ya está teniendo diversas críticas, ya que debido a las políticas internas del país norteamericano, hay muchos paises, participantes de la competencia, donde sólo sus jugadores podrían ingresar, debido a las prohibiciones extranjeras.

Si bien no debería ser el caso, el fútbol se ha visto envuelto mucho en temas políticos, por ejemplo desde el conflicto entre Rusia y Ucrania que estalló hace ya algunos años, la FIFA decidió inhabilitar a la nación anfitriona del Mundial 2018 para participar en cualquier competencia oficial de la federación, por lo que estos últimos años sólo han podido disputar amistosos.

El fin de la prohibición

Pero esto podría cambiar muy pronto, ya que el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaría viendo la opción de levantar esta sanción a la nación europea, ya que no se ha conseguido nada con esto. "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar".

