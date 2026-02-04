¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS

No cabe duda que si bien actualmente hay varios jóvenes jugadores que quieren poner su nombre en la historia del fútbol, será muy difícil que llegue alguien que pueda superar el enorme legado de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en este deporte, ya que no sólo son los títulos y sus estadísticas, sino todo lo que provocaron en los hinchas del fútbol mundial.

Tanto CR7 como el astro argentino estarían en la etapa final de su carrera, donde uno actualmente se encuentra en el fútbol árabe en el Al Nassr, mientras que el otro se encuentra en la MLS defendiendo los colores del Inter de Miami. Pese a esto aún se espera que puedan tener un último gran duelo en el Mundial 2026.

Ya que siempre el público los catalogó como rivales, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siempre se encontraron en el terreno de juego como contrincantes, desencadenando duelos increíbles que aún se mantienen en la memoria de los fanáticos del fútbol quienes esperan que nunca llegue el día en que cuelguen los botines.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Actualmente, Cristiano Ronaldo no está contento en el Al-Nassr, ya que alega que no se está invirtiendo lo suficiente para que el equipo consiga títulos, por lo que en estos momentos se encuentra en rebeldía y se dice que podría salir del equipo árabe en junio cuando su contrato termine o incluso antes y el equipo busca rescindir su contrato.

Una posibilidad que hace soñar a más de alguno

Es aquí donde debido al alto valor de la cláusula de salida del portugués, unos 50 millones de euros y su aún más alto sueldo, sólo unos pocos clubes en el mundo podrían contar con sus servicios. Pero ahora según el medio portugés Record, se abrió la posibilidad de juntar a Ronaldo y Messi en el Inter de Miami, con el objetivo de impulsar aún más la MLS.

También te puede interesar: ¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo