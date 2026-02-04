¡Golpe atómico al fútbol! Revelan opción de juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero

No cabe duda que si bien actualmente hay varios jóvenes jugadores que quieren poner su nombre en la historia del fútbol, será muy difícil que llegue alguien que pueda superar el enorme legado de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en este deporte, ya que no sólo son los títulos y sus estadísticas, sino todo lo que provocaron en los hinchas del fútbol mundial.

Tanto CR7 como el astro argentino estarían en la etapa final de su carrera, donde uno actualmente se encuentra en el fútbol árabe en el Al Nassr, mientras que el otro se encuentra en la MLS defendiendo los colores del Inter de Miami. Pese a esto aún se espera que puedan tener un último gran duelo en el Mundial 2026.

Ya que siempre el público los catalogó como rivales, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siempre se encontraron en el terreno de juego como contrincantes, desencadenando duelos increíbles que aún se mantienen en la memoria de los fanáticos del fútbol quienes esperan que nunca llegue el día en que cuelguen los botines.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Actualmente, Cristiano Ronaldo no está contento en el Al-Nassr, ya que alega que no se está invirtiendo lo suficiente para que el equipo consiga títulos, por lo que en estos momentos se encuentra en rebeldía y se dice que podría salir del equipo árabe en junio cuando su contrato termine o incluso antes y el equipo busca rescindir su contrato.

Una posibilidad que hace soñar a más de alguno

Es aquí donde debido al alto valor de la cláusula de salida del portugués, unos 50 millones de euros y su aún más alto sueldo, sólo unos pocos clubes en el mundo podrían contar con sus servicios. Pero ahora según el medio portugés Record, se abrió la posibilidad de juntar a Ronaldo y Messi en el Inter de Miami, con el objetivo de impulsar aún más la MLS.

También te puede interesar: ¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año
monumental colo colo

VIDEO | ¡Para mayor seguridad! Colo Colo estrena nuevo sistema de ingreso en el estadio monumental

¡"Que ningún país sea vetado"! Presidente de la FIFA propone levantar castigo a Rusia
Javier Correa vuelve en Colo Colo.

Gran noticia para el "Tano": Colo Colo recupera a jugador clave para importante partido contra Everton
La Roja lista para el Sudamericano Sub 20 femenino.

La Roja tiene todo listo para el Sudamericano Sub 20 que arranca hoy: dónde y a qué hora ver el debut de Chile
Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.

Primera suspensión del año: Liga de Primera recibe importante golpe por parte de la Delegación Presidencial
Gustavo Álvarez descarta llegar a Colo Colo.

Gustavo Álvarez rompe el silencio ante rumores que lo vinculan a Colo Colo: ¿Asumirá en algún momento?
Rodrigo Holgado arriba a Coquimbo Unido.

Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero
U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.

¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores
El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales