¿Será posible? Presidente de la FIFA le hace una enorme promesa a Bolivia

Por: Gonzalo Zamora

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Actualmente ya son 28 las selecciones clasificadas al próximo Mundial 2026, donde La Roja quedó eliminada nuevamente de la cita planetaria, por lo que ahora habrá que apuntar al Mundial 2030 en Marruecos, España y Portugal, además de Argentina, Paraguay y Uruguay. La siguiente cita planetaria en 2034 también ya tiene sede y será en Arabia Saudita.

Ilusión total en Bolivia

Pero ahora, el Mundial de 2038 podría volver a nuestro lado del continente, ya que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino estuvo en Bolivia en la inauguración del nuevo complejo deportivo de la selección boliviana, donde les hizo una enorme promesa. "Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto", lanzó el dirigente italiano, llenando de ilusión a todo el pueblo boliviano.

También te puede interesar: ¡IMPRESIONANTE! El millonario premio a jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial

