¡IMPRESIONANTE! El millonario premio a jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Derecha italiana levanta polémica con propuesta de renombrar polideportivo Salvador Allende

¿De Allende a Armani? Derecha italiana busca rebautizar polideportivo dedicado al expresidente
Corte da nueva orden contra agresor de Nabila Rifo

Revés judicial para Mauricio Ortega: La nueva imposición de la Corte contra agresor de Nabila Rifo
Pablo Longueira reacciona a su absolución

“Nada va a reponer el daño”: Así reaccionó Pablo Longueira tras su absolución en caso SQM
Influencer mexicano quedó enamorado de Santiago

“Ni Harry Potter tiene estas entradas”: Influencer mexicano quedó alucinado con Santiago
Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la mala campaña de La Roja de cara al Mundial 2026, actualmente hay 28 selecciones que ya tiene asegurado su boleto en el norte de nuestro continente para la cita planetaria. Además de los tres países locales, ya hay ocho selecciones de Asia, una de Oceanía, seis de Sudamérica, nueve de África y una de Europa.

Una gran recompensa

Una de las selecciones clasificadas de Asia es el caso de Arabia Saudita, quienes por segunda vez consecutiva dirán presente en un Mundial y que gracias a esta gran hazaña, recibieron un millonario premio. Según las informaciones, el gobierno de aquel país recompensó a cada jugador con 1 millón de dólares por este logro.

También podría interesarte: Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

NOTAS DESTACADAS

Derecha italiana levanta polémica con propuesta de renombrar polideportivo Salvador Allende

¿De Allende a Armani? Derecha italiana busca rebautizar polideportivo dedicado al expresidente
Corte da nueva orden contra agresor de Nabila Rifo

Revés judicial para Mauricio Ortega: La nueva imposición de la Corte contra agresor de Nabila Rifo
Pablo Longueira reacciona a su absolución

“Nada va a reponer el daño”: Así reaccionó Pablo Longueira tras su absolución en caso SQM
Influencer mexicano quedó enamorado de Santiago

“Ni Harry Potter tiene estas entradas”: Influencer mexicano quedó alucinado con Santiago
Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
u de chile en copa sudamericana.

¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Charles Aránguiz expulsión.

Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino
Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta
hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20