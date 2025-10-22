¡IMPRESIONANTE! El millonario premio a jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Tras la mala campaña de La Roja de cara al Mundial 2026, actualmente hay 28 selecciones que ya tiene asegurado su boleto en el norte de nuestro continente para la cita planetaria. Además de los tres países locales, ya hay ocho selecciones de Asia, una de Oceanía, seis de Sudamérica, nueve de África y una de Europa.

Una gran recompensa

Una de las selecciones clasificadas de Asia es el caso de Arabia Saudita, quienes por segunda vez consecutiva dirán presente en un Mundial y que gracias a esta gran hazaña, recibieron un millonario premio. Según las informaciones, el gobierno de aquel país recompensó a cada jugador con 1 millón de dólares por este logro.

