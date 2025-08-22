¿Habrá acciones legales contra agresores? El descargo del presidente Boric tras violento episodio en Argentina

presidente Boric

Por: Catalina Martínez

El presidente Gabriel Boric dejó abierta la opción de presentar una querella contra los responsables de la violenta agresión que afectó a hinchas de Universidad de Chile, atacados por barristas de Independiente el pasado miércoles durante el encuentro disputado en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Argentina.

Tras participar de la ceremonia de los 100 años del Banco Central, el mandatario se refirió en profundidad al brutal episodio. "Sobre esto hay un hecho que a mí me parece central: nada justifica la violencia que vimos contra chilenos en Argentina. Nada. Hay una discusión de quién realizó el primer acto de violencia. Nada justifica el linchamiento, la brutalidad, la barbarie que vimos contra los hinchas de la Universidad de Chile", enfatizó.

"Por eso, como presidente de la República, la instrucción que le di a nuestro embajador José Antonio Viera-Gallo fue, de inmediato, apersonarse y revisar la situación en hospitales y comisarías, pero además me pareció que, dada la gravedad del asunto, nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tenía que ir personalmente", agregó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Boric señaló que, en su paso por Argentina, el titular de la cartera sostuvo encuentros con diversas autoridades locales, entre ellas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Afortunadamente, ayer en la noche, el fiscal dio la orden de la liberación de las 104 personas que estaban detenidas", señaló el presidente.

Posibles acciones legales 

Por otro lado, el jefe de Estado afirmó que las responsabilidades penales individuales "las tendrá que evaluar la justicia en su mérito". Sin embargo, aclaró que, en su calidad de Presidente de la República, lo que le corresponde es "defender a todo evento a los ciudadanos de nuestra patria que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable".

La máxima autoridad afirmó que "claramente hubo graves fallas en la organización" del evento, por lo que "habrá que ver quién fue" el responsable de ello. "Eso lo vamos a conversar con el ministro Elizalde, pero cuando uno ve las imágenes, esto no puede quedar así no más", sentenció. Además, apuntó que, si bien se deben revisar los mecanismos jurídicos en detalle, "mi opinión es que es razonable querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones".

"Hay una persona que está identificada en los videos, que ustedes lo ven con una bufanda encima, algo así, que golpea a matar a un hincha de la "U", y que después está empujando a uno de los hinchas que cae al vacío. Entonces esas cuestiones no pueden pasar así", aseveró Boric.

Cuestionó medidas de seguridad 

El presidente subrayó que la policía argentina no realizó detenciones de barristas de Independiente en medio de la agresión, acción que calificó como una omisión “evidentemente grave”. "Por eso le hemos dado la importancia con la visita del ministro Elizalde. Él ya está de vuelta y vamos a ser muy firmes en nuestra posición", sostuvo.

"Esta no es una cuestión contra el gobierno ni regional ni provincial ni nacional de Argentina. Nosotros tenemos buenas relaciones entre pueblos y gobiernos, y eso se tiene que mantener así. Pero tenemos que exigir las responsabilidades que correspondan, porque es muy delicado lo que pasó", declaró Gabriel Boric.

Al final, el mandatario recalcó que lo más importante es "erradicar la violencia de los estadios, y eso requiere un trabajo de las autoridades, que es importante. ¿Por qué no hubo ningún tipo de estos incidentes en el partido de Independiente con la "U" acá en Chile? Porque hubo trabajo previo muy importante".

