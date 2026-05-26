¡LLAMADO DE EMERGENCIA! La Roja debió llamar a un nuevo jugador tras una baja de última hora

El día de ayer, La Roja comenzó los trabajos de preparación para los amistosos de la fecha FIFA de junio, donde se medirán ante Portugal y la República Democrática del Congo, en lo que serán los últimos enfrentamientos de ambas naciones que están clasificadas al Mundial 2026.

Como ha sido la tónica en los últimos años, la selección chilena no consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de este año, donde además completaron una de sus peores etapas en las clasificatorias, quedando en el último lugar de la tabla.

Es por esto que La Roja continúa con los trabajos para así conseguir el tan ansiado recambio y enfocarse en los próximos desafíos que se vienen por delante para el combinado nacional, donde lo más cercano son estos amistosos.

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La Roja ya prepara los últimos detalles para lo que serán sus amistosos en esta doble fecha FIFA de junio ante Portugal y la República Democrática del Congo, recordando además que ambos países están clasificados para el Mundial 2026.

La primera baja nacional

Pero en las últimas horas se tuvo que hacer una modificación en la nómina de Nicolás Córdova, ya que la selección chilena debió liberar a Matías Pérez. Es aquí donde se llamó de emergencia al futbolista Ignacio Saavedra, quien actualmente se desempeña en el FC Rubin Kazán en la liga de Rusia.

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