Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente

En las primeras horas de este viernes, un total de 104 hinchas chilenos recuperaron la libertad en Argentina, luego de haber permanecido detenidos tras los incidentes que la prensa trasandina ya bautizó como la “tragedia” o la “barbarie de Avellaneda”.

Luego de una reunión técnica entre autoridades chilenas —entre ellas el ministro del Interior, Álvaro Elizalde— y sus pares argentinos, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó que ya tienen en la mira a los barristas de Independiente responsables de la violenta agresión contra los hinchas visitantes. Además, adelantó que los detenidos enfrentarán cargos por intento de homicidio.

“Hay 20 causas judiciales, una por cada lesionado”, precisó Alonso en entrevista con el programa argentino Mañana Sylvestre. Respecto a los chilenos liberados, explicó que “las imputaciones eran por daños y lesiones leves, que son excarcelables. Fueron identificados y lo más probable es que regresen a Chile mientras siga la causa judicial allá”.

Por otro lado, el ministro cuestionó firmemente a la organización del evento deportivo, apuntando contra la falta de seguridad como el factor determinante en la tragedia.

“Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Cuando empezó el partido contamos cinco agentes para 2.600 personas. La policía no podía ingresar porque la Conmebol no lo permite. Tres veces se le dijo al coordinador que había que suspender el partido y no lo quiso hacer. Si se suspendía en el entretiempo, no pasaba nada de lo que vimos”, criticó.

Apuntó contra la Conmebol

Dentro de esa misma línea, la autoridad bonaerense acusó directamente a la Conmebol de impedir el ingreso de la policía al estadio. “En el plan operativo que presentó Independiente está claro que Conmebol no quiso presencia policial dentro del recinto”, sentenció.

Javier Alonso explicó que, al tratarse de un torneo internacional, se aplican protocolos específicos definidos por la Confederación Sudamericana. “Hay una imposición de Conmebol de hacer las cosas como ellos quieren”, cuestionó.

En ese contexto, detalló que la policía alertó acerca del aumento de la violencia entre los hinchas y recomendó interrumpir el partido en la primera mitad. No obstante, la sugerencia fue rechazada por el delegado de Conmebol, encargado de adoptar y transmitir las decisiones al árbitro.

“Se han realizado varios partidos con el mismo jefe de Policía y no hubo problemas. En este caso falló el delegado de Conmebol y la seguridad del estadio de Independiente. Esos fueron los factores determinantes, más allá de la actitud de los violentos”, recalcó Alonso.