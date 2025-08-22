Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente

hinchas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club

En las primeras horas de este viernes, un total de 104 hinchas chilenos recuperaron la libertad en Argentina, luego de haber permanecido detenidos tras los incidentes que la prensa trasandina ya bautizó como la “tragedia” o la “barbarie de Avellaneda”.

Luego de una reunión técnica entre autoridades chilenas —entre ellas el ministro del Interior, Álvaro Elizalde— y sus pares argentinos, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó que ya tienen en la mira a los barristas de Independiente responsables de la violenta agresión contra los hinchas visitantes. Además, adelantó que los detenidos enfrentarán cargos por intento de homicidio.

“Hay 20 causas judiciales, una por cada lesionado”, precisó Alonso en entrevista con el programa argentino Mañana Sylvestre. Respecto a los chilenos liberados, explicó que “las imputaciones eran por daños y lesiones leves, que son excarcelables. Fueron identificados y lo más probable es que regresen a Chile mientras siga la causa judicial allá”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Por otro lado, el ministro cuestionó firmemente a la organización del evento deportivo, apuntando contra la falta de seguridad como el factor determinante en la tragedia. 

“Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Cuando empezó el partido contamos cinco agentes para 2.600 personas. La policía no podía ingresar porque la Conmebol no lo permite. Tres veces se le dijo al coordinador que había que suspender el partido y no lo quiso hacer. Si se suspendía en el entretiempo, no pasaba nada de lo que vimos”, criticó.

Apuntó contra la Conmebol

Dentro de esa misma línea, la autoridad bonaerense acusó directamente a la Conmebol de impedir el ingreso de la policía al estadio. “En el plan operativo que presentó Independiente está claro que Conmebol no quiso presencia policial dentro del recinto”, sentenció.

Javier Alonso explicó que, al tratarse de un torneo internacional, se aplican protocolos específicos definidos por la Confederación Sudamericana. “Hay una imposición de Conmebol de hacer las cosas como ellos quieren”, cuestionó.

En ese contexto, detalló que la policía alertó acerca del aumento de la violencia entre los hinchas y recomendó interrumpir el partido en la primera mitad. No obstante, la sugerencia fue rechazada por el delegado de Conmebol, encargado de adoptar y transmitir las decisiones al árbitro.

“Se han realizado varios partidos con el mismo jefe de Policía y no hubo problemas. En este caso falló el delegado de Conmebol y la seguridad del estadio de Independiente. Esos fueron los factores determinantes, más allá de la actitud de los violentos”, recalcó Alonso.

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club
u de chile

¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina
Argentina

¡Tras horror en Avellaneda! La feroz parada de carro de Karen Doggenweiler a embajador de Chile en Argentina
chofer de micro

Indignación en Quilpué por brutal golpiza a chofer de 77 años: “Cuántas veces hemos pedido ayuda”
Marcelo Díaz U de Chile

¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile
Boric

¡Actos condenables! Presidente Boric criticó lo vivido ayer en partido de Universidad de Chile
presidente Gabriel Boric

¡A nada del fin de Gobierno! Presidente Boric ya tiene a sus ministros de Agricultura, Hacienda y Economía
Marcelo Díaz U de Chile

¡Mandó el apoyo a su gente! Marcelo Díaz critica las declaraciones del presidente de Independiente
Martín de los Santos

Corre peligro: Así pasa sus días Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil
Evelyn Matthei

Polémicos dichos de Juan Sutil provocan nuevo remezón para Matthei: Lanzan fuerte acusación en su contra

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile