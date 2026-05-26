¡INTRATABLE! Gran debut de Alejandro Tabilo en Roland Garros

Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana se dio inicio al segundo Grand Slam del año, hablamos de Roland Garros, torneo que se disputa sobre arcilla en la ciudad de París. Para este enorme torneo, tenemos actualmente dos chilenos en el Maind Draw, estos son Alejandro Tabilo y Cristián Garín.

Nuestra primera raqueta venía de llegar hasta las semifinales del Challenger de Valencia, donde dejó en el camino a muy buenos jugadores, lo que le permitió llegar a este importante torneo con mucha confianza para avanzar lo más lejos posible.

Durante esta jornada, tanto Alejandro Tabilo como Cristián Garín tenían sus respectivos debuts, pero nuestra primera raqueta nacional tenía el primer turno a eso de las cinco de la madrugada en nuestro país.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (36) enfrentó el tan ansiado debut en Roland Garros, donde en la primera ronda debió enfrentar al tenista polaco Kamill Majchrzak (78), a quien venció en sets corridos por parciales de 6-1/6-3/6-4.

Un duro rival en segunda ronda

Con esta gran victoria, nuestra primera raqueta nacional defiende con éxito las 50 unidades del año pasado y no verá variaciones en su ránking ATP por el momento. Ahora tendrá una dura tarea en la segunda ronda al enfrentarse al monaguense Valentín Vacherot (19).

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