Marcelo Lagos advierte eventual amenaza en diferentes zonas del país tras fuerte temblor en Calama: "No es asustar... son cálculos"

El geógrafo chileno, Marcelo Lagos, hizo un análisis respecto al reciente sismo de 6.9 que se registró durante la tarde de este lunes en la ciudad de Calama, región d e Antofagasta. A pesar de que no fue nada grave indicó que "las imágenes son reveladoras, porque el tipo de onda que se libera se siente muy intensa y todos los videos nos muestran esa situación".

En el matinal de Chilevisión "Contigo en la Mañana", el especialista aseguró que los temblores no se pueden predecir. Sin embargo, gracias a la ciencia y los datos se puede establecer dónde puede haber acumulación de energía.

En ese sentido, reconoció que deberían haber reconoció que hay dos zonas que debieran estar alertas tras el fuerte movimiento. "Iquique a Mejillones hay evidencia que hay un acoplamiento importante. Ciertamente, la ciencia mira con atención esta zona, incluso hasta Taltal. Es una zona cargada. Y eso no es asustar, eso es historia, es dato, son cálculos", comentó Lagos

" Y luego, la costa de Atacama: Chañaral, Caldera, Huasco... es una zona que no ha tenido un gran terremoto desde noviembre de 1922, ya ha pasado más de un siglo y tiene un presupuesto energético", aseguró

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Marcelo Lagos revela posibles zonas de riesgo tras fuerte sismo

Agregando que, "eso es historia, es dato científico, medición, son cálculos". Con respecto a un posible sismo en otras zonas del país reveló que, "la amenaza sísmica es permanente. Esta zona está cargada, podría ser señal, pero hoy los terremotos no se pueden predecir".

Sobre la Región Metropolitana, Marcelo Lagos, señaló que no se queda fuera de un posible terremoto "yo no descartaría esta ilusión de invulnerabilidad, este momento de paz, donde aquí, en la zona Metropolitana, nadie está mirando lo que está pasando. Aquí todos duermen tranquilos, porque estamos mirando para el sur o para el norte. En la práctica, es donde no lo estamos esperando".

Por último, hizo un llamado a una parte específica de Chile que podría verse afectada, "un escenario altamente probable es la zona central de Chile, específicamente entre Los Vilos y Pichilemu, donde está casi todo. Eso sería un terremoto político, de daños".

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