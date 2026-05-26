¡SIGUE EN EL MONUMENTAL! Colo Colo usará opción de compra en una de sus figuras

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, el fútbol chileno vivió una nueva versión del Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, dos equipos que venían con un buen presente en el Campeonato Nacional, sumado a la buena campaña de los cruzados en Copa Libertadores.

El partido comenzó de inmediato con las emociones, ya que al minuto 7' y tras una confusa jugada, Arturo Vidal anotó un autogol para abrir el marcador en favor del cuadro de la franja. Pero al final del primer tiempo, sólo le tomó cuatro minutos a Javier Correa dar vuelta las acciones y demostrar su buen presente con las redes.

Colo Colo consiguió mantener la ventaja y se quedó con un importante triunfo frente a uno de sus perseguidores y gracias a las caídas de Huachipato y Deportes Limache, es más líder que nunca manteniendo ocho puntos de distancia ante el segundo lugar en la tabla de posiciones.

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Colo Colo se quedó el pasado fin de semana con una nueva versión del Clásico ante Universidad Católica, aumentando así a ocho puntos la distancia entre ellos y el segundo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, el cuál actualmente es Huachipato.

Mantienen a una de sus figuras

Con esta tranquilidad, ya pueden enfocarse en el próximo mercado de fichajes, donde también quieren mantener a las buenas figuras que han tenido en la temporada. Es aquí donde tomaron la decisión de hacer efectiva la opción de compra del defensor Joaquín Sosa, donde se calcula una inversión de un millón de dólares por su carta que pertenece actualmente al Bolgna de Italia.

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