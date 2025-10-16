¡Remezón en La Moneda! Presidente Boric pidió renuncia de ministro de Energía por error en cuentas de luz

El error metodológico de las tarifas eléctricas terminó costándole el cargo al ministro de Energía, Diego Pardow, cuya salida fue exigida por el presidente Gabriel Boric en medio de la crisis política que provocó el caso.

Y es que el error no fue menor: durante los últimos cuatro procesos tarifarios, desde inicios de 2024, se habría cobrado de más a los usuarios un monto que ronda los $112 mil millones, cifra que en dólares supera los 115 millones, según cálculos de la CNE y de expertos.

Fue bajo ese caótico contexto que, a primera hora de este jueves, Pardow participó en el Summit Transformación Energética 2025: Una visión de Futuro Sostenible, instancia en la que se refirió a las presiones que enfrentaba para dejar su cargo. “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”, sentenció.

Precisamente, tras una reunión en La Moneda con el presidente Boric, quien apenas había regresado de Italia, se definió la salida del ahora exministro de Energía tras una reunión privada. Pardow se retiró en silencio del palacio presidencial y, más tarde, el ministro de Economía, Álvaro García, quedó también a cargo de la cartera de Energía.

Declaraciones de Jeannette Jara habrían sido claves

Cabe destacar que, mientras el entonces ministro de Energía realizaba su último compromiso oficial en Vitacura, Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, se encontraba en el evento Proyecta Chile 2050. Allí, temprano en la mañana, la exministra respondió preguntas sobre la situación de su antiguo compañero de gabinete.

“Entiendo que este error viene de varios años. Entiendo, además, que este error viene de una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“, afirmó la abanderada. Luego, consultada sobre si hubiese pedido la renuncia a Pardow, respondió: “La verdad es que sí”.

Desde varios sectores políticos señalaron que los comentarios de la candidata oficialista constituyeron un elemento clave para prever que la dimisión de Pardow se produciría próximamente.