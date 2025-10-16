¡Remezón en La Moneda! Presidente Boric pidió renuncia de ministro de Energía por error en cuentas de luz

ministro de Energía deja el ministerio en medio de crisis por tarifas de luz

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Sigue firme! Alejandro Tabilo continúa cosechando triunfos en Italia
Detienen a principal sospechoso en caso de Krishna Aguilera

¡Se niega a colaborar! Detienen a principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera
Nicolás Suárez se lesiona en Colo Colo.

Tres meses fuera: polémico jugador de Chile Sub 20 sufre en su regreso a Colo Colo
Nicolás Córdova recibe duras críticas.

¿Dictador? Exayudante de Nicolás Córdova revela feas actitudes protagonizadas por el DT
La U quiere suspender el clásico unviersitario.

Nueva teleserie: U de Chile quiere reprogramar clásico universitario y esta es la postura de la UC
jugadora de colo colo femenino carga contra la U.

"Vergüenza": jugadora de Colo Colo Femenino no tiene filtro y hace añicos a los hinchas de la U
Colo Colo en la Libertadores Femenina.

Por el tercer lugar: Colo Colo ya conoce a su nuevo rival en la Libertadores Femenina
UDI exige disculpas públicas de Partido Republicano por dichos sobre Jaime Guzmán

“Resulta patético”: Nuevo pleito entre UDI y Partido Republicano por dichos sobre Jaime Guzmán
Graban muerte del líder del Tren de Aragua en Chile

¡Cayó al vacío! Viralizan crudo video de la muerte del líder del Tren de Aragua en Chile
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

¡Muy malas noticias! Jugador de Colo Colo estará fuera de las canchas por un largo tiempo

El error metodológico de las tarifas eléctricas terminó costándole el cargo al ministro de Energía, Diego Pardow, cuya salida fue exigida por el presidente Gabriel Boric en medio de la crisis política que provocó el caso.

Y es que el error no fue menor: durante los últimos cuatro procesos tarifarios, desde inicios de 2024, se habría cobrado de más a los usuarios un monto que ronda los $112 mil millones, cifra que en dólares supera los 115 millones, según cálculos de la CNE y de expertos.

Fue bajo ese caótico contexto que, a primera hora de este jueves, Pardow participó en el Summit Transformación Energética 2025: Una visión de Futuro Sostenible, instancia en la que se refirió a las presiones que enfrentaba para dejar su cargo. “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”, sentenció.  

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Precisamente, tras una reunión en La Moneda con el presidente Boric, quien apenas había regresado de Italia, se definió la salida del ahora exministro de Energía tras una reunión privada. Pardow se retiró en silencio del palacio presidencial y, más tarde, el ministro de Economía, Álvaro García, quedó también a cargo de la cartera de Energía. 

Declaraciones de Jeannette Jara habrían sido claves 

Cabe destacar que, mientras el entonces ministro de Energía realizaba su último compromiso oficial en Vitacura, Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, se encontraba en el evento Proyecta Chile 2050. Allí, temprano en la mañana, la exministra respondió preguntas sobre la situación de su antiguo compañero de gabinete.

Entiendo que este error viene de varios años. Entiendo, además, que este error viene de una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“, afirmó la abanderada. Luego, consultada sobre si hubiese pedido la renuncia a Pardow, respondió: “La verdad es que sí”.

Desde varios sectores políticos señalaron que los comentarios de la candidata oficialista constituyeron un elemento clave para prever que la dimisión de Pardow se produciría próximamente.

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Sigue firme! Alejandro Tabilo continúa cosechando triunfos en Italia
Detienen a principal sospechoso en caso de Krishna Aguilera

¡Se niega a colaborar! Detienen a principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera
Nicolás Suárez se lesiona en Colo Colo.

Tres meses fuera: polémico jugador de Chile Sub 20 sufre en su regreso a Colo Colo
Nicolás Córdova recibe duras críticas.

¿Dictador? Exayudante de Nicolás Córdova revela feas actitudes protagonizadas por el DT
La U quiere suspender el clásico unviersitario.

Nueva teleserie: U de Chile quiere reprogramar clásico universitario y esta es la postura de la UC
jugadora de colo colo femenino carga contra la U.

"Vergüenza": jugadora de Colo Colo Femenino no tiene filtro y hace añicos a los hinchas de la U
Colo Colo en la Libertadores Femenina.

Por el tercer lugar: Colo Colo ya conoce a su nuevo rival en la Libertadores Femenina
UDI exige disculpas públicas de Partido Republicano por dichos sobre Jaime Guzmán

“Resulta patético”: Nuevo pleito entre UDI y Partido Republicano por dichos sobre Jaime Guzmán
Graban muerte del líder del Tren de Aragua en Chile

¡Cayó al vacío! Viralizan crudo video de la muerte del líder del Tren de Aragua en Chile
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

¡Muy malas noticias! Jugador de Colo Colo estará fuera de las canchas por un largo tiempo
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¿Nueva teleserie? Las opciones de Peñarol para quedarse con Brayan Cortés
Hermana de joven de 19 años desaparecida entregó nuevos antecedentes

“Estaba con su tío y su ‘casi algo’”: Hermana de joven de 19 años desaparecida destapó relato clave
Universidad de Chile celebra una importante victoria ante Palestino.

¿Se queda en la U? Universidad de Chile avanza las gestiones para comprar a una de sus figuras
Matías Soto ce en Curitiba.

¡No pudo ser! Las malas noticias de Matías Soto en el Challenger 75 de Curitiba
Destapan video clave en caso de Jeremy Trujillo

¡Madre apuntó al padre! Surge video clave en caso de Jeremy Trujillo, niño desaparecido en Estación Central
U de Chile no quiere problemas en Argentina.

No quieren más problemas: el minucioso plan de U de Chile para evitar dramas en Argentina
Olarra quiere que Fernando Zampedri deje la UC.

¿No lo quiere ver más? Rafael Olarra le deja polémico consejo a Fernando Zampedri
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

Por lesión en entrenamiento: Colo Colo pierde a su figura para el partido ante Coquimbo Unido
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Anótelo en su agenda: dónde ver a Colo Colo en las semifinales de la Libertadores Femenina
U de Chile deberá buscar estadio.

No podrá usar el Nacional: el motivo que obligará a la U de Chile a buscar nuevo estadio