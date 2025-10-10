“Realmente se lo devoró”: La aplaudida parada de carros de Jeannette Jara a Tomás Mosciatti

Jeannette Jara se enfrentó con todo a Tomás Mosciatti

Por: Catalina Martínez

En la televisión chilena pocos provocan tanto nerviosismo como Tomás Mosciatti. Su fama de entrevistador implacable llegó tan lejos que Detrás del Muro, de Chilevisión, decidió caricaturizarlo con el personaje “Tomás Mochatto”, interpretado por “Toto” Acuña. Sin embargo, esta vez se topó con un enorme muro

Este jueves, Jeannette Jara cruzó las puertas del estudio de Mega para sentarse frente a Mosciatti. La candidata oficialista sabía perfectamente a qué iba, pues el periodista de Radio Biobío no suele dar tregua, y ella se mostró más que preparada para enfrentarlo.

Así lo demostró la abanderada cuando enfrentó la ya clásica pregunta sobre Cuba y el régimen que allí se vive, un asunto que inevitablemente la interpela como militante del Partido Comunista.

"¿En Cuba hay democracia? ¿Es una dictadura?", fue la pregunta a la vena de Mosciatti. De inmediato, la aspirante a La Moneda respondió: "No hay democracia, eso lo deberán definir los cubanos".

Sin embargo, el periodista no iba a dejar de lado el tema tan fácilmente e insistió. "Cuando hubo dictadura en Chile, la gente en el mundo decía que aquí había una dictadura... Haga lo mismo, pues", disparó. 

La elogiada respuesta de Jeannette Jara 

Sin intimidarse y demostrando una tremenda templanza, Jara respondió: "Pero por qué voy a decir algo que usted... Mire, le voy a decir algo, para que esté tranquilo, yo no quiero traer el modelo cubano a Chile, no tengo ningún interés. Yo quiero ser presidenta de los chilenos y chilenas".

Las firmes palabras de la abanderada sacaron aplausos incluso desde el estudio de Mega. Mientras tanto en el mundo de las redes sociales, los adherentes de Jeannette Jara reaccionaron al tenso momento y celebraron la actitud de la militante del PC frente al temido periodista.

La tranquilidad con que Jara habla, no sólo aquí, si no en todos los espacios, saca de sus casillas a cualquiera. Los lleva a su terreno, los hace quedar como tipos sin control”, “Mosciatti tan agresivo contra la señora jara, pero muy tibio con aquellos que representa su lado político. Quiso encerrarla y se encontró con una muralla en conocimientos internacionales y muy respetuosa”, “Es idea mía o @tomasmosciatti casi pierde los estribos?... lo frenó en seco y lo dejó callado varias veces” y “Realmente se lo devoró… creyó que podía descolocarla o ponerla nerviosa y el que tuvo que guardar silencio fue él…”, fueron algunos de los comentarios. 

