Presidente Boric hizo profunda reflexión por el 11 de septiembre: “Dirigentes de nuestro propio destino”

Durante la noche del miércoles 10 de septiembre, el presidente Gabriel Boric realizó una potente reflexión respecto a la democracia, al recordar que este jueves se cumplen 52 años del Golpe de Estado de 1973.

En entrevista con el programa Descabelladas de UChile TV, el mandatario partió poniendo como ejemplo el escenario político venezolano, señalando que “en Venezuela se fue socavando la democracia de a poco, y hoy día no me cabe ninguna duda que la mayoría de venezolanos que han sido exiliados de su patria querrían que eso no hubiese sucedido y que no hubiese habido ese copamiento institucional que hoy día existe, en donde terminaron robándose las elecciones”.

“En Chile, la democracia tiene que ser capaz de responder con medidas concretas, mejorando la calidad de vida de las personas, y eso no se logra de la noche a la mañana. Uno no puede decir que mañana vamos a crecer al 8%. Hay procesos en donde tienes que mejorar la capacidad productiva entera de Chile, cambiar cuestiones que son bien estructurales”, agregó el jefe de Estado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“No pierdan la esperanza”

En ese marco, el presidente Boric instó a poner en valor la democracia y sus tiempos, advirtiendo que, en materias complejas como la migración irregular, no existen soluciones simples como “cerrar la frontera, como si hubiese un botón para cerrar más de 3.000 kilómetros. No se pueden hacer esas cosas".

“La democracia es cierto, se demora un poquito más, pero yo creo que tenemos que valorarla porque la libertad de poder expresar nuestras opiniones, de poder ser dirigentes de nuestro propio destino, es algo que es invaluable”, planteó el mandatario.

“Yo, por lo menos, estoy muy convencido de que la crisis de la migración, el problema del crimen organizado, que son dos de los fenómenos que han incentivado una regresión autoritaria y que han sido utilizados por el mundo de la derecha para avanzar en erosión de instituciones, se deben enfrentar con gestión, diálogo y políticas públicas serias, y no con soluciones autoritarias ni simplistas”, expresó.

Boric cerró su reflexión asegurando que “la democracia es un valor que hay que cuidar todos los días, con participación, responsabilidad y respeto por los derechos de todos. Que las soluciones simples no existen para problemas complejos como la migración, la seguridad y la desigualdad, y que el camino es trabajar con constancia, diálogo y políticas inclusivas que mejoren la vida de la gente. Y, sobre todo, que los ciudadanos no pierdan la esperanza. Los cambios son posibles, pero requieren compromiso colectivo, diálogo y una visión de país que ponga a las personas en el centro de la política”.