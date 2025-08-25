¡Tras salida de ex ministro! Presidenta del FRVS desclasificó supuesta presión de La Moneda

Las últimas semanas en La Moneda, han estado marcadas por tensiones dentro del oficialismo. Y es que durante las conversaciones en el Congreso no fue posible alcanzar un acuerdo que permitiera presentar una lista única en las elecciones programadas para noviembre.

Tras extensas negociaciones, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista decidieron marginarse del acuerdo. Ambas fuerzas políticas, lideradas respectivamente por Jaime Mulet y Tomás Hirsch, optaron por seguir un camino propio.

Respecto a esa decisión, la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, entregó sus impresiones en diálogo con Octavio González durante el programa Primer WN de Canal Vive. “"Hay una serie de razones, todas atendibles, de todos lados, nosotros estábamos convocados a la construcción de una lista única, donde básicamente la propuesta era tomen estos seis cupos y mueran cooperando”, partió explicando.

“Y bueno si tu partido no tiene ninguna convicción, ni ninguna doctrina de lo que el país necesita, podría aceptar, aunque el trato fuera bastante humillante para un partido de arraigo nacional, pero nosotros creemos que tenemos un proyecto político que le hace bien al país", agregó. Luego detalló que "no podemos dejar fuera el tema de descentralización, donde la gestión de este Gobierno ha sido nefasta, y en temas verdes, mejor ni hablar".

Acusó presión de La Moneda en salida de ministro Valenzuela

La dimisión de Esteban Valenzuela al Ministerio de Agricultura tomó por sorpresa a gran parte del mundo político, ya que era considerado uno de los integrantes mejor evaluados del gabinete. La decisión del presidente Gabriel Boric de aceptar su salida se produjo tras la controversia generada por la posición del FRVS frente a la idea de conformar una lista parlamentaria única.

Cabe recordar, que el ahora ex ministro, era el único representante de la mencionada colectividad en La Moneda, además de ser uno de sus líderes fundadores.

Respecto a dicha polémica, Torrealba acusó que "al ministro Valenzuela le dijeron, elige... renuncias al partido o te vas del gabinete. Obviamente el fundador del partido junto a Jaime Mulet, y ex presidente del partido, era imposible ceder a esa presión que por cierto es bien ilegítima”.

“Acá hay una confusión de roles, el presidente puede sacar ministros, pero sin embargo, meterse en el funcionamiento de los partidos es transgredir mi propia voluntad. El presidente es jefe de coalición, él tiene que ordenar a sus parlamentarios y velar por el buen gobierno, pero meterse a diseñar las listas parlamentarias no le corresponde, eso depende de los partidos y sus presidentes", descargó la presidenta del FRVS.