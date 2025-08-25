¡Tras salida de ex ministro! Presidenta del FRVS desclasificó supuesta presión de La Moneda

La Moneda

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Concepción

“¡¿Sabís quién soy yo o no?!”: Chofer de micro sufrió indignante golpiza de un furioso sujeto en Concepción

¡Se planteó no seguir! Francisco Marchant se sincera por su peor momento en Colo Colo
boliviano fue detenido por carabineris

¡Intentó sobornar a carabineros! Hombre boliviano fue detenido transportando millonario contrabando

¡Hincha brutalmente golpeado en Argentina necesita ayuda! Figura de Universidad de Chile hizo un aporte
Magallanes

“Las olas lo llevaban al fondo del mar”: El crudo relato de supervivencia de hombre tras naufragio en Magallanes
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Cambió su futuro! Colo Colo salvó de la quiebra a popular equipo nacional

¡Ojito en el cacique! El entrenador que está disponible y podría llegar a Colo Colo
Jugadores Colo Colo 2025

¿Se acaba la espera? Horas claves para elegir al nuevo entrenador de Colo Colo
José Antonio Kast

“Se tiene que ganar el espacio él”: José Antonio Kast alzó la voz frente a críticas por candidatura de su hijo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Todo se derrumbó! Agente de Jorge Almirón revela momento de quiebre con Colo Colo

Las últimas semanas en La Moneda, han estado marcadas por tensiones dentro del oficialismo. Y es que durante las conversaciones en el Congreso no fue posible alcanzar un acuerdo que permitiera presentar una lista única en las elecciones programadas para noviembre.

Tras extensas negociaciones, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista decidieron marginarse del acuerdo. Ambas fuerzas políticas, lideradas respectivamente por Jaime Mulet y Tomás Hirsch, optaron por seguir un camino propio.

Respecto a esa decisión, la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, entregó sus impresiones en diálogo con Octavio González durante el programa Primer WN de Canal Vive. “"Hay una serie de razones, todas atendibles, de todos lados, nosotros estábamos convocados a la construcción de una lista única, donde básicamente la propuesta era tomen estos seis cupos y mueran cooperando”, partió explicando.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“Y bueno si tu partido no tiene ninguna convicción, ni ninguna doctrina de lo que el país necesita, podría aceptar, aunque el trato fuera bastante humillante para un partido de arraigo nacional, pero nosotros creemos que tenemos un proyecto político que le hace bien al país", agregó. Luego detalló que "no podemos dejar fuera el tema de descentralización, donde la gestión de este Gobierno ha sido nefasta, y en temas verdes, mejor ni hablar".

Acusó presión de La Moneda en salida de ministro Valenzuela

La dimisión de Esteban Valenzuela al Ministerio de Agricultura tomó por sorpresa a gran parte del mundo político, ya que era considerado uno de los integrantes mejor evaluados del gabinete. La decisión del presidente Gabriel Boric de aceptar su salida se produjo tras la controversia generada por la posición del FRVS frente a la idea de conformar una lista parlamentaria única.

Cabe recordar, que el ahora ex ministro, era el único representante de la mencionada colectividad en La Moneda, además de ser uno de sus líderes fundadores.

Respecto a dicha polémica, Torrealba acusó que "al ministro Valenzuela le dijeron, elige... renuncias al partido o te vas del gabinete. Obviamente el fundador del partido junto a Jaime Mulet, y ex presidente del partido, era imposible ceder a esa presión que por cierto es bien ilegítima”.

Acá hay una confusión de roles, el presidente puede sacar ministros, pero sin embargo, meterse en el funcionamiento de los partidos es transgredir mi propia voluntad. El presidente es jefe de coalición, él tiene que ordenar a sus parlamentarios y velar por el buen gobierno, pero meterse a diseñar las listas parlamentarias no le corresponde, eso depende de los partidos y sus presidentes", descargó la presidenta del FRVS.

NOTAS DESTACADAS

Concepción

“¡¿Sabís quién soy yo o no?!”: Chofer de micro sufrió indignante golpiza de un furioso sujeto en Concepción

¡Se planteó no seguir! Francisco Marchant se sincera por su peor momento en Colo Colo
boliviano fue detenido por carabineris

¡Intentó sobornar a carabineros! Hombre boliviano fue detenido transportando millonario contrabando

¡Hincha brutalmente golpeado en Argentina necesita ayuda! Figura de Universidad de Chile hizo un aporte
Magallanes

“Las olas lo llevaban al fondo del mar”: El crudo relato de supervivencia de hombre tras naufragio en Magallanes
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Cambió su futuro! Colo Colo salvó de la quiebra a popular equipo nacional

¡Ojito en el cacique! El entrenador que está disponible y podría llegar a Colo Colo
Jugadores Colo Colo 2025

¿Se acaba la espera? Horas claves para elegir al nuevo entrenador de Colo Colo
José Antonio Kast

“Se tiene que ganar el espacio él”: José Antonio Kast alzó la voz frente a críticas por candidatura de su hijo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Todo se derrumbó! Agente de Jorge Almirón revela momento de quiebre con Colo Colo
Evelyn Matthei

¡Sacó de quicio a Montserrat Álvarez! Evelyn Matthei y su dura crítica a directivos de TVN
U de Chile vs Independiente

No queda mucho: Revelan la fecha en la que la U de Chile conocerá la resolución de Conmebol

El iGaming en Chile. Un limbo entre la oportunidad y la responsabilidad
Damián Pizarro La Roja Sub 20

A sumar minutos: Damián Pizarro tiene nuevo equipo en Europa para buscar rodaje
Jugadores Colo Colo 2025

¿Abandona Macul? Refuerzo estrella de Colo Colo pierde terreno y podría dejar el club
la roja

"Azul de corazón": Jugador de La Roja dona millonaria suma para apoyar a hinchas de la U de Chile
Jugadores Colo Colo 2025

No paran los problemas: Colo Colo perdería a este importante jugador para el Superclásico
Aníbal Mosa Colo Colo

Un candidato menos: Aníbal Mosa descarta a este DT para llegar a Colo Colo
Jugadores U de Chile

¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo
Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U