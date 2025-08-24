“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

Tras la reciente reestructuración del gabinete encabezada por el presidente Gabriel Boric, el movimiento que más atención generó fue la salida de Nicolás Grau del Ministerio de Economía para asumir la conducción de Hacienda, cargo que antes ocupaba Mario Marcel. La decisión no tardó en recibir una serie de cuestionamientos.

Ante las críticas surgidas por la designación de Grau como nuevo ministro de Hacienda —principalmente provenientes de la oposición—, el propio jefe de Estado fue interpelado respecto a dichas objeciones. “¿En serio? ¿La oposición criticó a un ministro nuestro?”, ironizó de entrada el mandatario.

“Yo no estoy para dejar contenta a la derecha acá. Yo estoy acá para hacer bien la pega y Nicolás Grau ha demostrado en su paso por el Ministerio de Economía, una tremenda capacidad de diálogo, que es lo importante”, sentenció luego.

“Ha sacado adelante proyectos que muchos nos dijeron que iban a ser imposibles... la Ley de Permisos Sectoriales, que era tremendamente compleja, la sacó adelante con su empuje. El Plan de Fortalecimiento (Industrial) del Biobío, por ejemplo, ha sido algo liderado por el ministro Grau. La Ley de Fraccionamiento Pesquero, junto al subsecretario de Pesca; en lo avanzada que está la AFIDE”, recalcó.

Apuntó contra constantes críticas

“Entonces, a mí no me extraña que parte de los parlamentarios, de algunos, no todos... Hay muchos parlamentarios de derecha que estuvieron durante los últimos tres años criticando al ministro Marcel por todo lo que hacía y dejaba de hacer. Hoy día, que llega otro ministro, también lo critican”, señaló la máxima autoridad.

“La verdad, eso a mí no me afecta en mis decisiones. Lo que sí tengo certeza es que Nicolás Grau, con quien hemos conversado, y también lo hicimos con el exministro Marcel, viene a seguir una línea de responsabilidad fiscal y un principal énfasis en reactivación y empleo: esos son los mandatos que tiene”, cerró el presidente Boric.