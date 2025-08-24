“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

presidente Gabriel Boric

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Jugadores U de Chile

¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo
Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Carabineros

¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
U de Chile vs Independiente

¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"

Tras la reciente reestructuración del gabinete encabezada por el presidente Gabriel Boric, el movimiento que más atención generó fue la salida de Nicolás Grau del Ministerio de Economía para asumir la conducción de Hacienda, cargo que antes ocupaba Mario Marcel. La decisión no tardó en recibir una serie de cuestionamientos.

Ante las críticas surgidas por la designación de Grau como nuevo ministro de Hacienda —principalmente provenientes de la oposición—, el propio jefe de Estado fue interpelado respecto a dichas objeciones. “¿En serio? ¿La oposición criticó a un ministro nuestro?”, ironizó de entrada el mandatario.

Yo no estoy para dejar contenta a la derecha acá. Yo estoy acá para hacer bien la pega y Nicolás Grau ha demostrado en su paso por el Ministerio de Economía, una tremenda capacidad de diálogo, que es lo importante”, sentenció luego.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Ha sacado adelante proyectos que muchos nos dijeron que iban a ser imposibles... la Ley de Permisos Sectoriales, que era tremendamente compleja, la sacó adelante con su empuje. El Plan de Fortalecimiento (Industrial) del Biobío, por ejemplo, ha sido algo liderado por el ministro Grau. La Ley de Fraccionamiento Pesquero, junto al subsecretario de Pesca; en lo avanzada que está la AFIDE”, recalcó. 

Apuntó contra constantes críticas 

“Entonces, a mí no me extraña que parte de los parlamentarios, de algunos, no todos... Hay muchos parlamentarios de derecha que estuvieron durante los últimos tres años criticando al ministro Marcel por todo lo que hacía y dejaba de hacer. Hoy día, que llega otro ministro, también lo critican”, señaló la máxima autoridad.

“La verdad, eso a mí no me afecta en mis decisiones. Lo que sí tengo certeza es que Nicolás Grau, con quien hemos conversado, y también lo hicimos con el exministro Marcel, viene a seguir una línea de responsabilidad fiscal y un principal énfasis en reactivación y empleo: esos son los mandatos que tiene”, cerró el presidente Boric. 

NOTAS DESTACADAS

Jugadores U de Chile

¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo
Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Carabineros

¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
U de Chile vs Independiente

¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"
Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast