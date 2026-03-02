Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga

Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga

¡Tras derrota en Superclásico! Revelan discusión entre Ortiz y De Paul en Colo Colo
“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

¡Prepara su debut! Damián Pizarro entrega grandes noticias desde Argentina
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

VIDEO | ¡Amor total al fútbol! Alexis Sánchez destaca su juego ante el Real Betis
¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

¡Vandalismo puro! Manuel Pellegrini es atacado tras empate del Real Betis ante Sevilla
“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

VIDEO | ¿No será mucho? Hincha argentino no gritó goles de su selección por increíble motivo
Arturo Vidal Selección Chilena

¡"Me lo cruzo y le meto una dura"! Arturo Vidal revela al jugar con el que peor se lleva

Con la presentación de su primera cuenta pública al mando del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio este lunes inicio formal al año judicial 2026, tras exponer los principales hitos de la gestión correspondiente a 2025.

Recordemos que el escrutinio público se ha mantenido sobre el poder judicial luego de que varios exministros del máximo tribunal quedaran vinculados a las investigaciones del caso Audio y a la trama bielorrusa. Bajo ese contexto, durante el acto encabezado por Chevesich en el Palacio de Tribunales, reconoció el delicado momento que atraviesa la institución

Según recogió ADN Radio, la titular del máximo tribunal expresó: “Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos, que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente, y que han comprometido la imagen y confianza institucional, son de una gravedad sin precedentes”. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial”, sentenció respecto al complejo panorama.

Dentro de esa línea, Chevesich agregó: “Así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos (...) tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerle fin y excluir la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad”. 

“Por nuestra parte (...), se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando por la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura”, cerró la presidenta de la Corte Suprema.  

Te puede interesar: Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

NOTAS DESTACADAS

Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga

Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga

¡Tras derrota en Superclásico! Revelan discusión entre Ortiz y De Paul en Colo Colo
“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

¡Prepara su debut! Damián Pizarro entrega grandes noticias desde Argentina
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

VIDEO | ¡Amor total al fútbol! Alexis Sánchez destaca su juego ante el Real Betis
¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

¡Vandalismo puro! Manuel Pellegrini es atacado tras empate del Real Betis ante Sevilla
“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

VIDEO | ¿No será mucho? Hincha argentino no gritó goles de su selección por increíble motivo
Arturo Vidal Selección Chilena

¡"Me lo cruzo y le meto una dura"! Arturo Vidal revela al jugar con el que peor se lleva
“No es un gallito entre oposición y gobierno": Presidente Boric endurece su mensaje y llama a destrabar Sala Cuna Universal

“No es un gallito entre oposición y gobierno": Presidente Boric endurece su mensaje y llama a destrabar Sala Cuna Universal

¡Enciende la polémica! Johnny Herrera se burla de Arturo Vidal por el Superclásico

¡Lo sepultaron! El jugador más criticado de Colo Colo tras el Superclásico

¿Estás de acuerdo? Las críticas de histórico de Colo Colo a Fernando Ortiz

¡Tras el empate ante el Betis! La aplaudida medida del Sevilla hacia sus hinchas

¡No se tomaron bien la derrota! Hinchas de Colo Colo agreden a dirigentes de la U

¡Enojo contra todos! Hinchas de Colo Colo increpan a camarógrafo en el monumental
Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo

¿Cómo va tu equipo?: Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo
VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U

VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U
Víctor Dávila destapa por qué plantó a Colo Colo en el último mercado

¿Buena decisión?: Víctor Dávila destapa por qué dejó plantado a Colo Colo en el último mercado