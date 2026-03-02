Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

Con la presentación de su primera cuenta pública al mando del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio este lunes inicio formal al año judicial 2026, tras exponer los principales hitos de la gestión correspondiente a 2025.

Recordemos que el escrutinio público se ha mantenido sobre el poder judicial luego de que varios exministros del máximo tribunal quedaran vinculados a las investigaciones del caso Audio y a la trama bielorrusa. Bajo ese contexto, durante el acto encabezado por Chevesich en el Palacio de Tribunales, reconoció el delicado momento que atraviesa la institución.

Según recogió ADN Radio, la titular del máximo tribunal expresó: “Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos, que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente, y que han comprometido la imagen y confianza institucional, son de una gravedad sin precedentes”.

“Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial”, sentenció respecto al complejo panorama.

Dentro de esa línea, Chevesich agregó: “Así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos (...) tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerle fin y excluir la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad”.

“Por nuestra parte (...), se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando por la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura”, cerró la presidenta de la Corte Suprema.

