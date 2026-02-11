Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

La causa contra Ángela Vivanco sumará un nuevo capítulo en marzo. El próximo 17, a primera hora de la mañana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la citará a una audiencia de reformalización, esta vez por delitos de mayor gravedad, en el contexto del llamado “Caso Muñeca Bielorrusa”.

De acuerdo a lo consignado por ADN Radio, la Fiscalía pretende imputar a la exjueza por una seguidilla de hechos de cohecho ocurridos entre el 8 y el 28 de febrero de 2024. Pero el giro más delicado está en otro punto: la incorporación del delito de lavado de activos, que habría tenido lugar el 12 de febrero de ese mismo año y que introduce una nueva dimensión financiera en la causa.

Nueva imputación

En el escrito ingresado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se traza una nueva línea de investigación: seguir el rastro del dinero. La incorporación del lavado de activos apunta a reconstruir la ruta de los recursos, para conocer su origen y su destino. Esta dimensión patrimonial se suma a la causa principal, centrada en las presuntas irregularidades ocurridas en los litigios entre Movitec y Codelco.

Según la información en manos del Ministerio Público, en la audiencia también se discutirá una eventual ampliación del plazo de investigación. Esta petición resulta relevante para la Fiscalía, ya que el término actual para el cierre de la causa está fijado para este viernes 13 de febrero, y los nuevos antecedentes hacen necesarias diligencias adicionales.

¿Quiénes son los otros involucrados?

Cabe destacar, que la reformalización no se limitará a la exministra, sino que también alcanzará a su entorno más cercano y a abogados involucrados en la causa. Víctor Migueles, su pareja, será formalizado por cohecho reiterado, mientras que Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado. Para la Fiscalía, todos habrían actuado como autores en grado consumado de estos ilícitos.

La audiencia se hará de forma presencial en el Centro de Justicia y con fuertes medidas de seguridad. Hoy, Ángela Vivanco está en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y será llevada hasta el tribunal por Gendarmería. En cambio, los otros imputados siguen recluidos en el anexo Capitán Yáber.

