Por culpa de La Roja: la gran preocupación de Gustavo Álvarez antes de su "final" con O'Higgins

En Universidad de Chile tienen la mirada puesta en la "final" que protagonizarán ante O'Higgins en busca del Chile 2 para ir a Copa Libertadores. En ese sentido, Gustavo Álvarez tiene una gran preocupación por directa culpa de La Roja.

El entrenador teme no poder contar con todas sus figuras debido a que Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano están en Rusia con la Selección. Los extensos viajes de ida y vuelta, más los respectivos minutos que sume cada uno en los amistosos, tienen al DT algo nervioso.

Gustavo Álvarez sufre por sus figuras en la U

Los jugadores tendrán muy poco tiempo para recuperarse antes del importante partido con O'Higgins, pues recién se sumarán el jueves a las prácticas en el CDA. Es más, probablemente el entrenador deberá tener cuidado con la carga de minutos que les de ante los rancagüinos para evitar posibles problemas con las lesiones.

Álvarez preocupado por sus figuras en la U.

Es importante destacar que no existen vuelos directos desde Sochi hasta Santiago, razón por la que los jugadores de La Roja tendrán que viajar cerca de 28 horas haciendo escalas en Londres y Estambul, escenario que preocupa de sobre manera a Álvarez y compañía.

¿Cuándo juega la U vs O'Higgins?

El partido entre azules y rancagüinos está agendado para el domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas, y será clave para definir quién se quedará con el cupo para disputar la Copa Libertadores en 2026.

