Australian Open en la mira: el nuevo Ranking ATP de Cristian Garin tras ganar el Challenger de Montevideo

Cristian Garin nuevo ranking atp.

Por: Fabián Marambio

Después de arduos partidos, finalmente Cristian Garin se quedó con el Challenger de Uruguay al derrotar en la final al peruano Ignacio Buse. El chileno remó desde atrás y supo levantarse para quedarse con el torneo en parciales de 6-7, 6-2 y 6-2.

La gran noticia para el tenista nacional es que logró escalar 25 puestos en el Ranking ATP, posicionándose en el lugar 80. Además, con esto volvió a convertirse en la raqueta número uno de Chile, desplazando a Alejandro Tabilo al segundo lugar.

Cristian Garin con Australia en la mira

Este gran ascenso no solo ratifica su brillante final de año, sino que también lo deja prácticamente clasificado al Australian Open, el primer Grand Slam de la próxima temporada. Con este escenario, Garin alcanzó su gran objetivo en este final de 2025 y todo es alegría en su cuerpo técnico.

Ahora, el mejor tenista chileno del momento cerrará su 2025 en el Challenger de Temuco, torneo en el que intentará sumar nuevos puntos que le permitan extender su ventaja como número uno de Chile.

Mientras tanto, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry continúan en pausa ya que dieron por terminada su participación en este 2025. Ambos tenistas no volverán a competir este año y están totalmente enfocados en lo que será la próxima temporada del tenis mundial.

