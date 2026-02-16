¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

Este fin de semana, Colo Colo fue el encargado de cerrar la tercera fecha del Campeonato Nacional en condición de local ante Unión La Calera. El cuadro albo tenía un enorme desafío ya que el cuadro cementero había ganado de buena forma sus dos primeros encuentros, mientras que ellos debutaron con una fea derrota y una victoria sobre Everton.

Si bien el partido se manejó un poco más en favor de los albos, la visita hizo bastante daño a través de los contragolpes, por lo que el partido estaba para cualquiera de los dos equipo. Pero tal como en el duelo ante Everton el cacique encontró el gol y la victoria en los descuentos, gracias a la anotación de Maximiliano Romero, tras pase del canterano Yastin Cuevas.

Con este gran resultado, Colo Colo vuelve a sumar un nuevo triunfo que tranquiliza un poco más las críticas sobre el equipo y que les permite seguir subiendo en la tabla de posiciones, donde actualmente se ubican en el quinto lugar, a sólo un punto del actual líder, Deportes Limache.

Tras la buena victoria sobre la hora de Colo Colo ante Unión La Calera, el equipo ya se mentaliza en lo que será su próximo desafío por el Campeonato Nacional, donde ahora deberán ir en condición de visitante ante O'Higgins, el próximo sábado desde las 18:00 horas, en lo que será el último duelo antes del Superclásico.

Preocupación en los albos

Pero más allá de la victoria de este fin de semana, se encendió una enorme preocupación en Macúl por el estado de salud de Javier Correa, quien debió salir en los primeros minutos del partido ante La Calera. Según la información del periodista Daniel Arrieta, esta sería una contractura, la cuál pudo ser cuidada a tiempo antes de convertirse en un desgarro.

