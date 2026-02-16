¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia

El Mundial 2026 en el norte del continente ya está a la vuelta de la esquina y nadie se lo quiere perder. Los países que participarán ya están cerrando los últimos detalles y visualizando también a sus figuras en estos últimos meses, cuidando que ojalá no se lesionen o si algún otro jugador muestra las habilidades necesarias para ser llamado de última hora.

Para la cita mundialista faltaría sólamanete definir a los últimos países participantes, quienes llegarán desde el repechaje mundialista. Los países que disputarán esta instancia serán Bolivia, Surinam, Jamaica, Irak, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia, quienes disputarán un puesto en el próximo Mundial.

En el caso de Bolivia, quienes quieren clasificar por primera vez a un Mundial, comenzarán en la semifinal enfrentándose a Surinam, donde en caso de lograr superar este primer obstáculo enfrentará a Irak en la gran final por un cupo a su primera cita mundialista.

Sólo faltan definir los últimos cupos del repechaje mundialista para tener a todos los países que disputarán el Mundial 2026, estas definiciones se disputarán en suelo mexicano entre el 23 y el 31 de marzo, donde el único representante de Conmebol, Bolivia, buscará clasificar a su primera cita mundialista.

Quiere cumplir un sueño

Uno que no quiere perderse esta oportunidad única es Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la selección de Bolivia quien se había retirado del fútbol profesional. Pero ahora con la esperanza de estar con su selección, volvió del retiro y fue presentado como nuevo refuerzo de Oriente Petrolero, club donde hizo su debut profesional por allá en 2003.

