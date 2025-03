Abogado señala "preocupación" ante posible filtración de fotos y videos privados de Karol Cariola

El abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez acusó violencia obstétrica en contra de su representada luego de que efectivos de la PDI allanaran su domicilio justo cuando la política estaba en trabajo de parto. Así mismo anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En conversación con Radio Cooperativa el profesional señaló que los policías afirmaron que “se les insistió en llevar adelante esa diligencia en ese minuto y hora” porque la Fiscalía habría temido que Cariola eliminara evidencia de su celular. Cabe decir que a la presidenta se la Cámara se le investiga por tráfico de influencias.

¿Qué dijo el abogado de Karol Cariola?

“¿Usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?”, cuestionó el abogado y acusó: "cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica”. Advirtió que “hay convenciones internacionales, tanto respecto al niño y la mujer, dos leyes que impiden la violencia obstétrica, que no es solo durante el tratamiento, parto y los actos posteriores. Esto es muy grave“, manifestó.

Además Manríquez advirtió que temen una eventual filtración de fotos y videos del momento del parto, pues ese material estaba en el celular. “En el teléfono que se le extrae al padre del menor, el diputado Tomás de Rementería, que estaba en el hospital y a quien se le dijo expresamente que si quería escándalo lo iba a tener, está filmado los momentos de las 20 horas de parto de la señora Cariola", afirmó.

Para el representante, esto “es totalmente vejatorio y humillante”, porque a su juicio existe “una cultura de filtraciones de este país” y que “lo más probable es que si esto no se controlaba ni reclamaba ahora mismo, esas fotos y video estarían dando vuelta por todas partes”. “No tenemos ninguna garantía de que no se vaya a filtrar, mientras no se acoja la nulidad del procedimiento”, alertó el profesional.

