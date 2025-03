Héctor Noguera alza la voz y se refiere a situación judicial de Cristián Campos: "No estoy de acuerdo"

En el lanzamiento de su nueva obra No me deje hablando solo el actor Héctor Noguera se refirió a la situación judicial de Cristián Campos, quien fue denunciado por su exhijastra del delito de abuso sexual. En concreto el artista comentó su preocupación sobre la imposibilidad de Campos de volver a trabajar, ya que se le ha excluido de importantes proyectos.

"Desgraciadamente, no puedo colaborar con tu entrevista, porque hemos decidido guardar silencio. Ya estamos tan cerquita del final de todo el proceso, estamos ya al final del laberinto, así es que no...", señaló Campos para el Buenos Días a todos en febrero. No obstante, el actor afirmó que una vez que "salga del túnel, te prometo que voy a estar disponible y feliz de hablar y de darte mi versión", recalcando que "por respeto al magistrado y al proceso, no es bueno hacerlo todavía".

¿Qué dijo Héctor Noguera sobre la situación de Campos?

“Lo que más quiero es que Cristián, como todos, pueda volver a trabajar”, indicó Noguera en conversación con La Tercera agregando que “eso es lo único que puedo decir. Lo que más deseo es que eso ocurra y que él pueda volver a ser un actor y un aporte al gremio” señaló para luego ser consultado sobre las funas.

“No estoy de acuerdo con la funa, pienso que todo el mundo tiene derecho a trabajar y tiene el derecho a expresarse, el público dirá si está de acuerdo con eso o no, si lo sigue o no lo sigue”, puntualizó. Sobre el caso, María José Prieto, la esposa de Campos mencionó que le llamó la atención que “Claudia di Girolamo haya mantenido, hasta entonces, una relación cordial con ellos, pese a haber conocido la versión de su hija”. Y manifestó que una mujer abusada “no se demora tantos años en denunciar mientras sigue visitando a su abusador”.

Así mismo, mencionó que la denunciante la intentaba imitar. “Tomaba un curso y ella también hacía el mismo. Usaba un estilo de vestir muy similar al mío. Me cortaba el pelo y ella también aparecía con el mismo corte. Cuando se resuelve el tema legal de mi padrastro y logramos llevarlo a juicio, aparece ella con el mismo discurso de haber sido abusada. Entonces, tiene una conducta muy sicópata”, contó.

