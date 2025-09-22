Prensa argentina fascinada con el repunte de Carlos Palacios en Boca Juniors: "De sus mejores partidos"

Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba por la novena jornada de la Liga Argentina, en un encuentro que Carlos Palacios fue protagonista tras ratificarse su titularidad de la mano del técnico Miguel Ángel Russo, y parece ser que el ex Colo Colo no desaprovechó al oportunidad y conquistó a la prensa trasandina.

Tras su actuación de anoche en La Bombonera, el medio TyC Sports lo evaluó con un correcto 6.5 puntos sobre 10, asegurando que incluso realizó una de sus más destacadas presentaciones como xeneize: "De los mejores partidos que le vi al chileno desde que llegó a Boca. Muy activo y también punzante. Es el camino, Carlos".

Por su parte, Diario Olé le dio un 5 como nota: "Sorprendió con un derechazo desde la izquierda al segundo palo (apenas alto) y aportó velocidad para romper líneas". Sin embargo, no solo hubo aplausos para el formado en Unión española, y algunos medios cuestionaron su rendimiento frente a Central Córdoba.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Bolavip Argentina fue uno de los que advirtió a Palacios: "No está siendo el de los primeros partidos con la camiseta de Boca, la paciencia del hincha empieza a terminarse". "De mayor a menor. Muy buen primer tiempo, en donde ofreció movilidad y juego. Luego, se cansó y le terminó costando el encuentro", publicó Planeta Boca.

¿Cuándo juegan Boca y Palacios?

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que, luego de diversas polémicas, Carlos Palacios parece haberse ganado por fin la confianza su entrenador, y se espera que vuelva a jugar desde el primer minuto cuando Boca Juniors visite a Defensa y Justicia el próximo sábado 27 de septiembre desde las 19:00 horas.

Te puede interesar: ¿Yamal romperá el récord?: Top 5 ganadores más jóvenes en la historia del Balón de Oro