Un viejo conocido: comienzan a postular al reemplazante de Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón está en un estado crítico y su salida de Colo Colo parece ser la única solución para enmendar un ciclo que parece terminado. Es por esto que ya comenzaron a postular a su reemplazante y es un viejo conocido del club.

"No sé cuál es la realidad del tema, pero Gustavo Quinteros no es un mal nombre en este momento. Es el más indicado por su conocimiento del club, los logros y en este momento que estamos fuera de Libertadores", comenzó diciendo Gualberto Jara en conversación con RedGol.

El exDT albo agregó que "es un técnico que conoce los jugadores, el medio. No sé si son rumores, no sé su situación, pero desde afuera se nota un quiebre. No es ese equipo unido, fuerte, unido en la cancha, donde la solidaridad se notaba".

Postulan a Gustavo Quinteros para reemplazar a Jorge Almirón.

Lo cierto es que Jorge Almirón fue renovado hace poco y si los albos lo despiden deberán pagarle una alta indemnización. Es por eso que la solución es que renuncie, aunque esto parece complejo pues perdería mucho dinero.

Es así como algunos ya comenzaron a postular a Gustavo Quinteros para reemplazar a Jorge Almirón en el Cacique, aunque esta situación está lejos de llevarse a cabo por todas las condiciones del sueldo que mantiene el actual entrenador albo.

