VIDEO: hinchas de fortaleza golpearon a hinchas de Colo Colo que se infiltraron en el estadio

Nadie de Colo Colo lo pasó bien durante el partido contra Fortaleza, pues el equipo cayó humillado en la cancha. Mientras tanto, en las galerías los hinchas albos que se infiltraron en el estadio fueron descubiertos y sacados a los golpes del recinto.

Todo fue registrado por hinchas de Fortaleza y difundido rápidamente en redes sociales, donde se puede ver el momento exacto en el que los fanáticos del Cacique son descubiertos y expulsados a los golpes del recinto.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores y no hubo resultados importantes más que un momento de temor para los chilenos. Recordar que los albos no tenían permiso para ingresar al estadio por el castigo de la Conmebol.

🇧🇷🇨🇱 Hinchas de Colo Colo que fueron de infiltrados, fueron echados de la tribuna de Fortaleza y hasta algunos fueron golpeados por los Torcedores Brasileros. pic.twitter.com/OpotftAs5z May 7, 2025

En cuanto al resultado, el Cacique sufrió una humillante goleada por 4-0 que lo dejó prácticamente fuera de la Copa Libertadores. Los albos han tenido un centenario para el olvido y no hay nadie que se salve de los malos comentarios.

De ahora en adelante Jorge Almirón tendrá que enfocarse en realizar un buen cometido en la competencia local, donde su equipo está a cuatro puntos de caer en zona de descenso. Lo cierto es que el panorama es complejo y no parece tener retorno.

