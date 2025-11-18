¡Está cómodo en su equipo! Posible fichaje de Colo Colo les cierra las puertas

Colo Colo pierde a su figura.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Tras la buena victoria del fin de semana pasado ante Unión Española, Colo Colo llega al regreso de la acción en el Campeonato Nacional tras el parón por una una doble fecha FIFA a solo dos puntos de los puestos de copas internacionales. Su próximo desafío será este domingo en condición de local ante Unión La Calera desde las 20:30 horas.

Le dice que no al cacique

Los albos ya están planificando el mercado de fichajes de la próxima temporada, donde ven con buenos ojos el regreso de Cristián Zavala tras su impecable paso en el campeón Coquimbo Unido. Si bien aún mantiene contrato con el cacique, el delantero no quiere volver a Macúl y estaría buscando extender su préstamo en el puerto pirata.

También te puede interesar: ¿Llega al Monumental? La gran noticia que recibe Colo Colo sobre Bruno Barticciotto

