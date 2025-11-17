¿Llega al Monumental? La gran noticia que recibe Colo Colo sobre Bruno Barticciotto

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras la buena victoria del fin de semana pasado ante Unión Española, Colo Colo llega al regreso de la acción en el Campeonato Nacional tras el parón por una una doble fecha FIFA a solo dos puntos de los puestos de copas internacionales. Su próximo desafío será este domingo en condición de local ante Unión La Calera desde las 20:30 horas.

Los albos quieren un nuevo Barticciotto en el equipo

Pensando en lo que será la próxima temporada, en los albos ya comenzaron a trabajar en lo que será el mercado de fichajes del siguiente año, donde uno de los jugadores que tienen en la mira es el caso de Bruno Barticciotto. Es aquí donde el delantero propiedad de Talleres de Córdoba, que se desempeñaba esta temporada en el Santos Laguna, no será comprado por el cuadro mexicano, por lo que le buscan un nuevo club en sudamérica, donde el cacique aparece como una gran opción.

También te puede interesar: ¡Sonríe Ortíz! Los regresos claves que tendrá Colo Colo para el duelo ante Unión La Calera

