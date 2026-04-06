"Que no vuelva nunca más": Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas

Portazo de Caszely al exjugador de Colo Colo más pedido por los hinchas

Por: Kevin Vejar

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Si hay una voz autorizada para hablar de Colo Colo es el mítico Carlos Caszely, quien una vez más se refirió a lo que fue el accidentado Centenario de la institución, aunque en esta ocasión le dedicó un potente mensaje a un exjugador albo, a quien aparentemente no quiere ver ni cerca del Estadio Monumental.

Hablamos de Maximiliano Falcón, zaguero que ya se había convertido en todo un referente del 'popular', pero terminó abandonando el club por la puerta trasera, y si bien varios hinchas perdonaron al uruguayo e incluso piden su retorno, el 'rey del metro cuadrado' no aprueba la idea en lo absoluto.

En diálogo con el medio Mitad de Cancha, el ídolo del Cacique analizó lo que era el panorama del equipo a principios de 2025, y ahí arrancó con sus dardos al charrúa: "Depende ya de las peleas que hay entre los dos bloques de Blanco y Negro, pero a inicio de año algunos jugadores no llegaron a la pretemporada y llegaron después".

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Carlos Caszely le cierra las puertas a Maximiliano Falcón en Colo Colo.

Caszely no perdona la salida de Maxi Falcón

"Hubo problemas con el 'Peluca', que ojalá no vuelva nunca más", lanzó furioso el otrora delantero nacional, que no tolera la manera en que el defensor forzó su salida para incorporarse al Inter de Miami de Lionel Messi: "Siempre digo que los jugadores que se quieren ir de Colo Colo, que se vayan".

"Colo Colo es más grande que todos, no pueden ellos imponer lo que quieren hacer", sentenció Carlos Caszely, descargo que llega en medio de los constantes guiños de Maximiliano Falcón desde Estados Unidos, los cuales han incentivado a más de un fanático a pedirle en las redes su regreso a Macul.

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