Arturo Vidal ni duda que Colo Colo es el gran candidato al título: "Más ahora que..."

Colo Colo continúa en racha, derrotó por la mínima a Deportes Concepción y recuperó la punta de la Liga de Primera, y fue Arturo Vidal quien no solo sacó pecho por el gran presente de los albos, sino que también explicó por qué son de los principales candidatos al título en esta temporada 2026.

El '23' de Cacique conversó con TNT Sports tras el partido, transmisión que lo eligió como el mejor de la cancha: "Lindo premio, pero es del equipo completo. De los titulares, los que entran después, los de la banca". "El esfuerzo ha hecho que este equipo mejore más cada día que pasa. Estamos contentos por eso", arrancó.

En esa línea, el ex Bayern Múnich, que nuevamente se desempeñó como líbero en el esquema del técnico Fernando Ortiz, se mostró orgulloso por lo que está siendo su campaña a nivel personal y colectivo: "Feliz de volver, de poder jugar casi todo el partido. Este equipo, los compañeros y la gente me tiene muy motivado para este año".

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Vidal explica por qué Colo Colo es candidato

Tras ello, y fiel a su estilo, el referente del actual líder de la competencia no titubeó y expuso que solo piensa en un nuevo título para la institución que, a su juicio, nunca puede aspirar a menos: "Ojalá se nos dé. Colo Colo siempre es candidato para pelear todo, campeonato que juegue, es candidato".

👑💭🏆 "Seguramente pelearemos este campeonato"



Arturo Vidal, figura del triunfo de #ColoColo frente a Deportes Concepción en este #MatchdayDomingo, destacó el trabajo de sus compañeros y así respondió a la consulta de que si el Cacique es candidato al título de la… pic.twitter.com/AVuFv1NpsG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 5, 2026

Y por si no quedaba del todo claro, Arturo Vidal explicó por qué el elenco 'popular' tiene lo necesario para alzarse como monarca de la Liga de Primera 2026, aún cuando van tan solo ocho fechas disputadas: "Más ahora que el equipo va funcionando y gana confianza. Seguramente pelearemos este campeonato".

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