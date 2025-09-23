¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin

En la comuna de Buin, Región Metropolitana, efectivos de Carabineros arrestaron a la jefa civil del Registro Civil y a quien la reemplazaba, tras ser vinculadas al millonario robo de una caja fuerte.

Mediante una declaración oficial, la institución precisó antecedentes sobre el procedimiento realizado el 11 de agosto, fecha en la que se produjo la sustracción de $17 millones en dinero en efectivo.

Ante esta situación, se presentó una acción judicial en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, acusando a las involucradas por hurto y por malversación culposa.

Por otro lado, señalaron que, antes del robo, el área de Auditoría Interna había “detectado irregularidades en el manejo de recaudaciones, motivo por el cual se dispuso la realización de una intervención en la oficina".

Tras destaparse la situación, desde el Registro Civil condenaron el robo. “El Servicio manifiesta de manera categórica que no tolerará ningún acto de corrupción ni faltas a la probidad al interior de la institución", enfatizaron.

“Como organismo público encargado de resguardar derechos fundamentales de la ciudadanía, se actuará con la máxima transparencia y firmeza frente a este tipo de hechos”, sentenciaron. En esa misma línea, la institución se comprometió a entregar todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público para apoyar la investigación.