¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin

Registro Civil

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez

En la comuna de Buin, Región Metropolitana, efectivos de Carabineros arrestaron a la jefa civil del Registro Civil y a quien la reemplazaba, tras ser vinculadas al millonario robo de una caja fuerte.

Mediante una declaración oficial, la institución precisó antecedentes sobre el procedimiento realizado el 11 de agosto, fecha en la que se produjo la sustracción de $17 millones en dinero en efectivo.

Ante esta situación, se presentó una acción judicial en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, acusando a las involucradas por hurto y por malversación culposa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Por otro lado, señalaron que, antes del robo, el área de Auditoría Interna había “detectado irregularidades en el manejo de recaudaciones, motivo por el cual se dispuso la realización de una intervención en la oficina".

Tras destaparse la situación, desde el Registro Civil condenaron el robo. “El Servicio manifiesta de manera categórica que no tolerará ningún acto de corrupción ni faltas a la probidad al interior de la institución", enfatizaron. 

“Como organismo público encargado de resguardar derechos fundamentales de la ciudadanía, se actuará con la máxima transparencia y firmeza frente a este tipo de hechos”, sentenciaron. En esa misma línea, la institución se comprometió a entregar todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público para apoyar la investigación.

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Matías Moya volverá a Colo Colo

¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026
Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú
Álvarez recupera a Israel Poblete en la U

¡Sonríe Gustavo Álvarez!: La U recupera a una de sus figuras para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Están chochos!: Los millones que espera Colo Colo gracias al romance de Brayan Cortés y Peñarol
Max Verstappen se rinde en la Fórmula 1

¡Tiró la toalla!: Max Verstappen se baja de la lucha por el título en la Fórmula 1
joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada