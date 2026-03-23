¡Tras reportaje de Canal 13! Polémica en Universidad de Chile por nexos con narcobarristas

Por: Gonzalo Zamora

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Universidad de Chile debutó este fin de semana en la Copa de La Liga ante Deportes La Serena como local, donde consiguió un duro empate por 2-2, lo que mantiene muy preocupados a los hinchas por la falta de victorias, sobre todo en el estadio nacional.

Pero el cuadro azul ya da vuelta la página y este martes enfrentarán a Unión La Calera nuevamente en el estadio nacional, donde además se daría el debut de Fernando Gago al mando del equipo como nuevo director técnico tras la salida de Francisco Meneghini.

Universidad de Chile espera poder recuperarse de los malos resultados de esta temporada, empezando por conseguir más victorias tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa de La Liga, donde la nueva dirección técnica debería traer grandes cambios y buenos resultados.

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Este domingo, Canal 13 emitió un reportaje sobre los peligrosos nexos entre un grupo de narcobarristas de Los de Abajo, hinchada de Universidad de Chile, junto con un directivo de Azul Azul y dos jugadores del primer equipo.

Un peligroso roce con la delincuencia

El protagonista de esta pieza audiovisual fue Víctor Poblete, líder de la agrupación delictual de Los Wayans, quien incluso tendría prohibición para ir a ver a los azules hasta 2034 en todo el país, pero habría estado como "periodista" en el partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en suelo peruano, cuando no se admitía público visitante.

Lo más grave de este reportaje, es que se reveló que Víctor Poblete habría tenido reuniones con Aldo Marín, directivo de Azul Azul y videollamadas con dos futbolistas del primer equipo. Estos fueron los casos de Marcelo Morales y Lucas Assadi, quienes no han dado declaraciones al respecto.

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