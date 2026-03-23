¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre

Universidad de Chile ya tiene a su nuevo director técnico tras la salida de Francisco Meneghini por la mala campaña que se estaba dando esta temporada. Este es el caso del argentino Fernando Gago, quien esta semana tendría su debut en el equipo.

Por otro lado, este fin de semana se dio inicio a la Copa de La Liga, el nuevo torneo de nuestro país que busca aumentar la competencia en el fútbol chileno, donde sólo participarían los equipos de la Primera División.

En su debut en la Copa de La Liga, Universidad de Chile se enfrentó en condición de local a Deportes La Serena donde consiguieron un batallado empate 2-2, lo cuál sigue preocupando a los hinchas ya que continúa la sequía de victorias, sobre todo en el estadio nacional.

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Tras el empate 2-2 de este fin de semana en el inicio de la Copa de La Liga ante Deportes La Serena, Universidad de Chile ya prepara su próximo desafío en el mismo torneo que será ante Unión La Calera este martes desde las 18:00 horas, partido que tendría el debut de Fernando Gago a cargo del equipo.

Ya piensan en el segundo semestre

Pero además de la llegada del nuevo director técnico, en el romántico viajero ya miran lo que será este segundo semestre y ya comenzarían con la poda de algunos jugadores. Es más, los azules ya tendrían al primer cortado que sería el caso del lateral Felipe Salomoni, quien no renovaría contrato y volvería a Guaraní, equipo que lo había enviado a préstamo a nuestro país.

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