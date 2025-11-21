Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

¡El entusiasmo duró poco! Y es que apenas habían pasado unas horas desde su presentación oficial cuando el conocido cantante urbano, Balbi El Chamako, fue retirado del equipo de campaña de Jeannette Jara.

El artista llamó la atención al situarse junto a la candidata oficialista en la presentación de los nuevos fichajes del comando realizada al mediodía. En la ocasión, Balbi fue introducido como representante del sector cultural.

El artista venía manifestando en redes su preferencia por Jara, instando a sus seguidores a votar por ella para evitar que José Antonio Kast llegara a La Moneda. También admitió que en primera vuelta optó por Franco Parisi, aunque ahora decía apoyar decididamente a la exministra de Trabajo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Tan solo unas horas más tarde, La Tercera publicó que Patricio Oñate, el nombre legal del cantante, figura con una causa activa por violencia intrafamiliar (VIF). Según la denuncia, una mujer que se identificó como su pareja relató que él la habría agredido en presencia de sus hijos el 22 de diciembre, cerca de las 13:30 horas.

A raíz de esa acusación, la Fiscalía Metropolitana Sur inició una investigación y decretó medidas cautelares en contra del cantante por presuntos delitos de lesiones menos graves en un contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género.

¿Qué hicieron desde el comando de Jara?

El equipo de la abanderada progresista informó que, tras enterarse de la acusación en contra de Balbi El Chamako, resolvieron excluir al cantante de la campaña. “En relación con la presentación de nuestro Comando 2.0 realizada esta mañana, informamos que hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako”, señalaron.

“Nuestra candidatura tiene una posición clara e intransable, condenamos todo tipo de violencia y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con los derechos de las mujeres. En virtud de esta situación, y dada la seriedad que implica, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”, sentenciaron desde el comando de Jara.