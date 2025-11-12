“Un alérgico a la pala”: José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce

En la recta final y a tan solo cuatro días de las elecciones, Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en un tenso intercambio a través de redes sociales. Todo luego de que el líder republicano arremetiera contra la candidata oficialista durante su cierre de campaña en el Movistar Arena.

El candidato utilizó el propio eslogan de su contrincante para responsabilizarla de diversos hechos, incluido el Caso Monsalve, a pesar de que ella también había criticado al Gobierno por ese asunto.

“¡El desempleo, es Jara! ¡La presencia de 300 mil inmigrantes ilegales, es Jara! ¡El alza de las cuentas de luz, es Jara! ¡Los 40 mil compatriotas que mueren todos los años en lista de espera, es Jara! ¡Los 5 mil asesinados que nos va a heredar este gobierno, es Jara”, disparó Kast.

“¡Porque el Partido Comunista también es Jara!; ¡porque Manuel Monsalve también es Jara! ¡Porque todas las cosas! Para que nadie se olvide... ¡Boric es Jara y Jara es Boric!”, sentenció el candidato de ultraderecha.

La nueva arremetida de Kast

Frente al directo ataque de su contendiente, Jeannette Jara no tardó en reaccionar a través de su cuenta de X. “Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”, expresó la exministra del Trabajo.

Frente a eso, José Antonio Kast decidió echar más leña al fuego y, por medio de la misma red social, lanzó un nuevo dardo. “Jeannette, no hay ninguna ofensa. Son puras verdades. Usted fue Ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado. Boric es Jara, y usted, es Boric. Aunque le ofenda”, sostuvo.

Tras la nueva arremetida del republicano, los usuarios de X no tardaron en manifestarse. De inmediato la publicación se llenó de reacciones que mezclaban la crítica y el humor duro.

“Si durante 16 años fuiste diputado y hoy dices tener todas las soluciones, ¿por qué no presentaste ninguna de esas propuestas cuando podías hacerlo? Ah, claro… porque al Congreso ibas de paseo, no a trabajar”, “q risa que un alérgico a la pala crítica a una mujer trabajadora”, “Habla de Jannette Jara, que es continuidad.?. Lo único que es seguro que tu @joseantoniokast eres el retroceso…”, “Boric Es Presidente y Jara es Boric?? o sea está de acuerdo JARA PRESIDENTA 2026” y “Verdades como que te tiraste la wéas 16 años con la plata de todos los chilenos, pero ahí te haces el wn”, fueron algunos de los comentarios.