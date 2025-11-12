“Un alérgico a la pala”: José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce

José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón

¡Un testigo lo vio todo! Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón
Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo

En la recta final y a tan solo cuatro días de las elecciones, Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en un tenso intercambio a través de redes sociales. Todo luego de que el líder republicano arremetiera contra la candidata oficialista durante su cierre de campaña en el Movistar Arena. 

El candidato utilizó el propio eslogan de su contrincante para responsabilizarla de diversos hechos, incluido el Caso Monsalve, a pesar de que ella también había criticado al Gobierno por ese asunto.

“¡El desempleo, es Jara! ¡La presencia de 300 mil inmigrantes ilegales, es Jara! ¡El alza de las cuentas de luz, es Jara! ¡Los 40 mil compatriotas que mueren todos los años en lista de espera, es Jara! ¡Los 5 mil asesinados que nos va a heredar este gobierno, es Jara”, disparó Kast. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“¡Porque el Partido Comunista también es Jara!; ¡porque Manuel Monsalve también es Jara! ¡Porque todas las cosas! Para que nadie se olvide... ¡Boric es Jara y Jara es Boric!”, sentenció el candidato de ultraderecha. 

La nueva arremetida de Kast

Frente al directo ataque de su contendiente, Jeannette Jara no tardó en reaccionar a través de su cuenta de X. “Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”, expresó la exministra del Trabajo. 

Frente a eso, José Antonio Kast decidió echar más leña al fuego y, por medio de la misma red social, lanzó un nuevo dardo. “Jeannette, no hay ninguna ofensa. Son puras verdades. Usted fue Ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado. Boric es Jara, y usted, es Boric. Aunque le ofenda”, sostuvo.

Tras la nueva arremetida del republicano, los usuarios de X no tardaron en manifestarse. De inmediato la publicación se llenó de reacciones que mezclaban la crítica y el humor duro

“Si durante 16 años fuiste diputado y hoy dices tener todas las soluciones, ¿por qué no presentaste ninguna de esas propuestas cuando podías hacerlo? Ah, claro… porque al Congreso ibas de paseo, no a trabajar”, “q risa que un alérgico a la pala crítica a una mujer trabajadora”, “Habla de Jannette Jara, que es continuidad.?. Lo único que es seguro que tu @joseantoniokast eres el retroceso…”, “Boric Es Presidente y Jara es Boric?? o sea está de acuerdo JARA PRESIDENTA 2026” y “Verdades como que te tiraste la wéas 16 años con la plata de todos los chilenos, pero ahí te haces el wn”, fueron algunos de los comentarios. 

NOTAS DESTACADAS

Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón

¡Un testigo lo vio todo! Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón
Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Para seguir en el club: destapan las primeras exigencias de Gustavo Álvarez en la U
Bruno Barticciotto es acercado a Colo Colo.

Se anticipó el mercado: hijo de leyenda de Colo Colo vuelve a sonar para reforzar el equipo
Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad