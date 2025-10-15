“Resulta patético”: Nuevo pleito entre UDI y Partido Republicano por dichos sobre Jaime Guzmán

Justo cuando los ánimos parecían haberse calmado, y a tan solo semanas de los comicios presidenciales, la relación entre la UDI y el Partido Republicano nuevamente atraviesa un momento complejo. Comentarios en torno a la figura de Jaime Guzmán provocaron indignación en el sector gremialista.

El caos se desató en CNN Chile, cuando la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, lanzó la frase que terminó por echar bencina al fuego. “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Evelyn Matthei", sentenció. Sostuvo que el fundador y máximo ideólogo de la UDI, “sin duda estaría en el Partido Republicano y no en la UDI”.

Según ella, “defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile, y porque tenían bases programáticas muy parecidas”. Además, aseguró que “probablemente” Guzmán se habría ido de la UDI junto con Kast, cuando este tomó la decisión.

UDI reaccionó furia contra el PR

Frente a los dichos de Hurtado, la UDI no tardó en desatar toda su furia a través de un comunicado. “A solo pocas horas del notable gesto de generosidad de Evelyn Matthei, el Partido Republicano genera un nuevo, gratuito e innecesario conflicto”, acusaron.

En un texto firmado por su secretario general, el diputado Juan Antonio Coloma, el partido arremetió con fuerza, calificando los dichos como algo “patético”, “absurdo” y “desquiciado”.

“Resulta patético que una persona que no conoció ni de cerca la figura de Jaime Guzmán pretenda sostener de manera absurda y desquiciada que él habría abandonado el partido político que fundó, la UDI, para apoyar a otra colectividad”, manifestaron.

Al final, la UDI exigió disculpas públicas por parte del Partido Republicano, apuntando a que vuelven a “mostrarse como una colectividad conflictiva y agresiva”. Sentenciaron que “José Antonio Kast debe pronunciarse de manera clara y categórica frente a estos excesos de quienes lo acompañan”.