“Resulta patético”: Nuevo pleito entre UDI y Partido Republicano por dichos sobre Jaime Guzmán

UDI exige disculpas públicas de Partido Republicano por dichos sobre Jaime Guzmán

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Graban muerte del líder del Tren de Aragua en Chile

¡Cayó al vacío! Viralizan crudo video de la muerte del líder del Tren de Aragua en Chile
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

¡Muy malas noticias! Jugador de Colo Colo estará fuera de las canchas por un largo tiempo
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¿Nueva teleserie? Las opciones de Peñarol para quedarse con Brayan Cortés
Hermana de joven de 19 años desaparecida entregó nuevos antecedentes

“Estaba con su tío y su ‘casi algo’”: Hermana de joven de 19 años desaparecida destapó relato clave
Universidad de Chile celebra una importante victoria ante Palestino.

¿Se queda en la U? Universidad de Chile avanza las gestiones para comprar a una de sus figuras
Matías Soto ce en Curitiba.

¡No pudo ser! Las malas noticias de Matías Soto en el Challenger 75 de Curitiba
Destapan video clave en caso de Jeremy Trujillo

¡Madre apuntó al padre! Surge video clave en caso de Jeremy Trujillo, niño desaparecido en Estación Central
U de Chile no quiere problemas en Argentina.

No quieren más problemas: el minucioso plan de U de Chile para evitar dramas en Argentina
Olarra quiere que Fernando Zampedri deje la UC.

¿No lo quiere ver más? Rafael Olarra le deja polémico consejo a Fernando Zampedri
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

Por lesión en entrenamiento: Colo Colo pierde a su figura para el partido ante Coquimbo Unido

Justo cuando los ánimos parecían haberse calmado, y a tan solo semanas de los comicios presidenciales, la relación entre la UDI y el Partido Republicano nuevamente atraviesa un momento complejo. Comentarios en torno a la figura de Jaime Guzmán provocaron indignación en el sector gremialista.

El caos se desató en CNN Chile, cuando la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, lanzó la frase que terminó por echar bencina al fuego. “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Evelyn Matthei", sentenció. Sostuvo que el fundador y máximo ideólogo de la UDI, “sin duda estaría en el Partido Republicano y no en la UDI”. 

Según ella, “defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile, y porque tenían bases programáticas muy parecidas”. Además, aseguró que “probablemente” Guzmán se habría ido de la UDI junto con Kast, cuando este tomó la decisión.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

UDI reaccionó furia contra el PR

Frente a los dichos de Hurtado, la UDI no tardó en desatar toda su furia a través de un comunicado. “A solo pocas horas del notable gesto de generosidad de Evelyn Matthei, el Partido Republicano genera un nuevo, gratuito e innecesario conflicto”, acusaron. 

En un texto firmado por su secretario general, el diputado Juan Antonio Coloma, el partido arremetió con fuerza, calificando los dichos como algo “patético”, “absurdo” y “desquiciado”.

Resulta patético que una persona que no conoció ni de cerca la figura de Jaime Guzmán pretenda sostener de manera absurda y desquiciada que él habría abandonado el partido político que fundó, la UDI, para apoyar a otra colectividad”, manifestaron.

Al final, la UDI exigió disculpas públicas por parte del Partido Republicano, apuntando a que vuelven a “mostrarse como una colectividad conflictiva y agresiva”. Sentenciaron que “José Antonio Kast debe pronunciarse de manera clara y categórica frente a estos excesos de quienes lo acompañan”.

NOTAS DESTACADAS

Graban muerte del líder del Tren de Aragua en Chile

¡Cayó al vacío! Viralizan crudo video de la muerte del líder del Tren de Aragua en Chile
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

¡Muy malas noticias! Jugador de Colo Colo estará fuera de las canchas por un largo tiempo
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¿Nueva teleserie? Las opciones de Peñarol para quedarse con Brayan Cortés
Hermana de joven de 19 años desaparecida entregó nuevos antecedentes

“Estaba con su tío y su ‘casi algo’”: Hermana de joven de 19 años desaparecida destapó relato clave
Universidad de Chile celebra una importante victoria ante Palestino.

¿Se queda en la U? Universidad de Chile avanza las gestiones para comprar a una de sus figuras
Matías Soto ce en Curitiba.

¡No pudo ser! Las malas noticias de Matías Soto en el Challenger 75 de Curitiba
Destapan video clave en caso de Jeremy Trujillo

¡Madre apuntó al padre! Surge video clave en caso de Jeremy Trujillo, niño desaparecido en Estación Central
U de Chile no quiere problemas en Argentina.

No quieren más problemas: el minucioso plan de U de Chile para evitar dramas en Argentina
Olarra quiere que Fernando Zampedri deje la UC.

¿No lo quiere ver más? Rafael Olarra le deja polémico consejo a Fernando Zampedri
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

Por lesión en entrenamiento: Colo Colo pierde a su figura para el partido ante Coquimbo Unido
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Anótelo en su agenda: dónde ver a Colo Colo en las semifinales de la Libertadores Femenina
U de Chile deberá buscar estadio.

No podrá usar el Nacional: el motivo que obligará a la U de Chile a buscar nuevo estadio
Colo Colo toma decisión con Brayan Cortés.

Quieren aprovechar su segundo aire: Colo Colo toma decisión con Brayan Cortés
José Antonio Kast y elñ momento con Matthei

¿Un alto al fuego? Kast y Matthei protagonizaron comentado momento por “bots”
Jeannette Jara protagonizó dos lapsus durante debate

“¡Ahí va a dar para otro meme!”: Jeannette Jara sacó risas con “autobullying” en pleno debate
Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
La crítica de Aníbal Mosa a Pablo Milad por La Roja.

¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja