“Una de las grandes fake news”: Gobierno acusa desinformación de republicanos por cifras falsas

La propuesta de recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio del candidato José Antonio Kast se ha convertido en un verdadero problema para su campaña, ya que la falta de claridad sobre qué programas sociales del Gobierno se verían afectados ha generado un creciente cuestionamiento público.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, tampoco ofreció detalles concretos sobre la implementación de la medida, aunque afirmó en Canal 13 que 3.000 millones de dólares podrían ahorrarse mediante el despido de 100.000 funcionarios públicos, supuestamente contratados por la administración actual, con un salario promedio de 2,5 millones de pesos.

La respuesta del gobierno

Quien salió a desmentir las cifras difundidas por el candidato presidencial republicano fue la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aclaró que “el gran gasto” no proviene “de uno que otro funcionario del servicio central”, sino de la financiación de la PGU y de la atención de salud primaria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Si vemos, por ejemplo, el aumento de funcionarios públicos en el nivel central, que no son 100 000, que es una de las grandes fake news que se han instalado también en este contexto. Mucho menos que eso, tiene que ver con el aumento de recursos humanos para, por ejemplo, los hospitales”, explicó la ministra.

En relación con el número de trabajadores incorporados durante el actual gobierno, Camila Vallejo detalló: “Unos son los que se incorporaron al nivel central de los Servicios Locales de Educación, pero que no son nuevos funcionarios públicos, son traspasados. Por lo tanto, es una precisión importante que hacer, porque sino queda la idea de que el Gobierno creó nuevos puestos del nivel central y, más bien, es la aplicación de una reforma, que es la reforma educacional, que hizo que se traspasaran del nivel local al nivel central, porque estamos hablando del gobierno central”.

“En segundo lugar, tiene que ver con el recurso humano en salud. O sea, funcionarios públicos nuevos para atender las prestaciones de salud. Eso es el grueso de aumento del financiamiento a funcionarios públicos del nivel central”, agregó la vocera de Gobierno.

“Es decir, aquí se está tratando de instalar la idea, lamentablemente, porque estamos en contexto electoral, que ha habido la creación de empleados cercanos al presidente de la República, y eso es total y completamente falso”, acusó Vallejo, señalando que “14 337 empleos corresponden a los trabajadores y trabajadoras que se han tenido que contratar en los servicios de salud pública”.