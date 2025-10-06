“Una de las grandes fake news”: Gobierno acusa desinformación de republicanos por cifras falsas

Gobierno desmintió cifras falsas difundidas por republicanos

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

El Servicio Nacional de Aduanas realizará su quinto remate electrónico

Se viene el remate aduanero 2025: Todo lo que necesitas saber para participar
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Golpeó la mesa! El primer gran cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo
Listos los octsvos de final del Master 1000 de Shangai.

¡Unos cruces intensos! Se definen los duelos de octavos de final en el Master 1000 de Shangai
Senador Ossandón y su teoría sobre José Antonio Kast

La paradoja política de Ossandón: Senador ve a Kast como el camino de regreso para Boric
Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades

¡Un gendarme los pilló! Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades
Gonzalo Tapia vuelve a anotar en Brasil.

¡Pidieron explicaciones! La fuerte polémica de Gonzalo Tapia en Brasil
La Roja ya tiene su rival para los octavos del Mundial sub-20.

¿Cómo le irá a Chile? Se definen los cruces de octavos de final del Mundial sub-20
31 Minutos debutó en Tiny Desk con genial espectáculo

¡Con ácidos palos a la era Trump! Así fue el histórico Tiny Desk de 31 Minutos en Estados Unidos
Ya tenemos al primer finalista de la Copa Chile.

¡Con un partidazo! Se define al primer finalista de la Copa Chile 2025
Jeannette Jara cuestionó ausencia de Kast en espacios de entrevista

¡Apuntó a pasado hostigamiento del republicano! Jeannette Jara criticó ausencia de Kast en programas de entrevista

La propuesta de recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio del candidato José Antonio Kast se ha convertido en un verdadero problema para su campaña, ya que la falta de claridad sobre qué programas sociales del Gobierno se verían afectados ha generado un creciente cuestionamiento público.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, tampoco ofreció detalles concretos sobre la implementación de la medida, aunque afirmó en Canal 13 que 3.000 millones de dólares podrían ahorrarse mediante el despido de 100.000 funcionarios públicos, supuestamente contratados por la administración actual, con un salario promedio de 2,5 millones de pesos.

La respuesta del gobierno 

Quien salió a desmentir las cifras difundidas por el candidato presidencial republicano fue la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aclaró que “el gran gasto” no proviene “de uno que otro funcionario del servicio central”, sino de la financiación de la PGU y de la atención de salud primaria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

“Si vemos, por ejemplo, el aumento de funcionarios públicos en el nivel central, que no son 100 000, que es una de las grandes fake news que se han instalado también en este contexto. Mucho menos que eso, tiene que ver con el aumento de recursos humanos para, por ejemplo, los hospitales”, explicó la ministra. 

En relación con el número de trabajadores incorporados durante el actual gobierno, Camila Vallejo detalló: “Unos son los que se incorporaron al nivel central de los Servicios Locales de Educación, pero que no son nuevos funcionarios públicos, son traspasados. Por lo tanto, es una precisión importante que hacer, porque sino queda la idea de que el Gobierno creó nuevos puestos del nivel central y, más bien, es la aplicación de una reforma, que es la reforma educacional, que hizo que se traspasaran del nivel local al nivel central, porque estamos hablando del gobierno central”.

“En segundo lugar, tiene que ver con el recurso humano en salud. O sea, funcionarios públicos nuevos para atender las prestaciones de salud. Eso es el grueso de aumento del financiamiento a funcionarios públicos del nivel central”, agregó la vocera de Gobierno. 

“Es decir, aquí se está tratando de instalar la idea, lamentablemente, porque estamos en contexto electoral, que ha habido la creación de empleados cercanos al presidente de la República, y eso es total y completamente falso”, acusó Vallejo, señalando que “14 337 empleos corresponden a los trabajadores y trabajadoras que se han tenido que contratar en los servicios de salud pública”.

NOTAS DESTACADAS

El Servicio Nacional de Aduanas realizará su quinto remate electrónico

Se viene el remate aduanero 2025: Todo lo que necesitas saber para participar
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Golpeó la mesa! El primer gran cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo
Listos los octsvos de final del Master 1000 de Shangai.

¡Unos cruces intensos! Se definen los duelos de octavos de final en el Master 1000 de Shangai
Senador Ossandón y su teoría sobre José Antonio Kast

La paradoja política de Ossandón: Senador ve a Kast como el camino de regreso para Boric
Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades

¡Un gendarme los pilló! Romance prohibido entre asistente social y reo alerta a las autoridades
Gonzalo Tapia vuelve a anotar en Brasil.

¡Pidieron explicaciones! La fuerte polémica de Gonzalo Tapia en Brasil
La Roja ya tiene su rival para los octavos del Mundial sub-20.

¿Cómo le irá a Chile? Se definen los cruces de octavos de final del Mundial sub-20
31 Minutos debutó en Tiny Desk con genial espectáculo

¡Con ácidos palos a la era Trump! Así fue el histórico Tiny Desk de 31 Minutos en Estados Unidos
Ya tenemos al primer finalista de la Copa Chile.

¡Con un partidazo! Se define al primer finalista de la Copa Chile 2025
Jeannette Jara cuestionó ausencia de Kast en espacios de entrevista

¡Apuntó a pasado hostigamiento del republicano! Jeannette Jara criticó ausencia de Kast en programas de entrevista
Jugadores Colo Colo 2025

Hasta con referentes: revelan la lista completa de jugadores que dejarán Colo Colo a fin de año
Lucas Assadi y el llamado que enoja a la U.

¿Lo sacan de foco? En la U estallan en furia por llamado de gigante argentino a Lucas Assadi
Colo Colo vs. Sao Paulo Copa Libertadores Femenina.

Van por la clasificación: dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Sao Paulo en la Libertadores Femenina
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Nunca pudo convencer: el nuevo jugador de Colo Colo que está listo para abandonar el club
Charles Aránguiz exigencia en la U.

¿Se la aceptarán? Las grandes exigencias de Charles Aránguiz al renovar con la U de Chile
Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano.

Parecía imposible: Alexis Sánchez se alista para romper increíble récord de Iván Zamorano
PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena
Jeannette Jara

Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro