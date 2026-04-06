Matías Zaldivia destroza a Paqui Meneghini al compararlo con Fernando Gago en U de Chile: “Hoy somos…”

Matías Zaldivia compara a Gago y Meneghini.

Por: Fabián Marambio

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Fernando Gago sumó un nuevo partido al mando de U de Chile y lo hizo con otra sólida victoria. Los azules no tuvieron inconvenientes para golear 4-0 a Deportes La Serena y Matías Zaldivia se acordó de Francisco Meneghini, quien fue destituido por los malos resultados obtenidos y fue reemplazado justamente por el exjugador del Real Madrid.

El defensor habló tras el triunfo y fue claro para revelar qué cambió con un DT y otro. “No me gusta mucho hablar de comparaciones, pero claramente hoy somos un equipo más intenso para presionar y jugar”, dijo el ex Colo Colo tras la cómoda victoria de la U.

Matías Zaldivia entierra a “Paqui” Meneghini

En esa misma línea, el defensor también destacó la buena recepción que han tenido los jugadores con el método de Fernando Gago. “También, qué sé yo, son momentos y trabajos distintos. La idea de Fernando nos gusta mucho”, dijo para complementar sus dichos.

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Matías Zaldivia compara a Gago con Meneghini.
Gago comienza a impregnar su estilo en la U.

Después de estas comparaciones entre Meneghini y Gago, Matías Zaldivia detalló el planteamiento actual de la U. “Trabajamos en la semana para salir jugando. Sabemos que si le entregamos la pelota detrás de la línea de presión de ellos a nuestros volantes tenemos chances de marcar. Se dio así, varios goles fueron de esa manera”, señaló el defensor.

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Así las cosas, en U de Chile están todos encantados con el nuevo estilo de juego que ha impregnado Fernando Gago, quien ha levantado considerablemente el nivel del equipo después de los bajos rendimientos alcanzados con Francisco Meneghini, quien fue destituido por lo mismo.

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