Periodista revela impactante postura de madre de Ámbar Cornejo: "No se arrepiente"

La periodista Ivonne Toro reveló en una entrevista con MegaNoticias Ahora antecedentes inéditos del caso de Ámbar Cornejo, adolescente asesinada por el psicópata serial Hugo Bustamente, quien fue pareja de su madre Denisse Llanos. La información la obtuvo la escritora en el marco de la creación de su libro La niña Ámbar.

Uno de los puntos que más llamó la atención a la periodista, fue que Denisse no muestra arrepentimiento del daño que provocó en su hija que terminó con su asesinato. Incluso según la profesional, la mujer se muestra más preocupada por ella misma y su "soledad".

La madre de Ámbar no se arrepiente

“Me quedó la sensación de que no se arrepiente, porque en algún minuto, en una conversación, ella me dice: ‘lo peor de todo esto es que ahora estoy sola’. Hay una niña que fue asesinada que es su hija... Hay una mujer que hoy está sola, que es su madre, pero para ella lo peor es que ella está presa, sola y no puede conversar, no puede pasarlo bien” afirmó la profesional.

“Esa es una estructura de personalidad de Denisse, de ser incapaz de ver al otro como alguien que merece respeto y cuyo dolor debe ser considerado. En el caso de Ámbar no es solo una desidia, es una intervención permanente para evitar que la niña fuera feliz” añadió agregando que Ámbar sufrió episodios de abuso sexual desde los 7 años. y que incluso denunció a una expareja de su mamá por esto, sintiéndose culpable.

“Cuando ella denuncia a su primer agresor sexual, su dolor es que perjudicó a su mamá. Ella, frente a este desamor absoluto por parte de Denisse, responde con cariño, más allá de que el trato de ella fuera agresivo” contó la periodista. “Existe el mal absoluto. Sin ninguna justificación, cuando ellos (Llanos y Bustamante) me explican por qué matan a Ámbar y me dan sus tres razones, con una frialdad absoluta, además, Denise diciéndome: ‘también la matamos porque queríamos la plata del IFE’. Tú lo ves y dices, hay cosas que no tienen una explicación” cerró.

