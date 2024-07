Por supuesta petición de Orsini: Dany Aránguiz arremete contra la diputada

En el programa Sígueme de TV+, Daniela Aránguiz apuntó en contra de la diputada Maite Orsini por una supuesta solicitud que habría hecho la parlamentaria para no verla. En concreto, durante los últimos días se rumorió que Orsini había solicitado colocar un biombo en el juicio para no ver a la ex chica Mekano en Tribunales.

Sin embargo, esto fue desmentido por el abogado de la diputada Daniel Jorge aclaró. “Nosotros tenemos una solicitud de dos de nuestros testigos, en específico, que ellos declaren por videoconferencia. Lo del biombo es una de las posibilidades que la ley contempla, como la videoconferencia o del biombo nadie lo ha pedido, es una información que no sabemos de donde se extrajo” dijo.

El descargo de Dany Aránguiz ante supuesta situación

Sin embrago, Claudio Rojas, abogado de la exesposa de Jorge Valdivia lanzó que “lo que ella quiere es no enfrentarse a Daniela ni a la prensa en relación a este caso”. Frente a toda esta situación y a pesar del desmentido del abogado de la parlamenteria, Aránguiz realizó sus descargos en el programa del cual es panelista. “Si ella no me quiere ver, entonces que retire todo, es así de simple. ¡O, que sea mujercita! y que si tomó la decisión de llevarme a tribunales, ¡que se ponga los pantalones y me mire a los ojos como una mujer con los ovarios bien puestos!” declaró.

Agregando sobre la misma que “yo creo que le da vergüenza y es una muy mala estrategia de ella, sobre todo cuando ella quiere tener una relación con el que fue mi marido, y esa relación es con alguien que ya viene con una mochila, y si uno ama a una persona, se tiene que llevar bien con la mochila que carga esa persona” dijo.

“Atacar a la madre de los hijos de esa persona es una pésima estrategia como mujer. Yo soy una mujer súper valiente y no le tengo miedo a nadie. Ahí voy a estar y jamás pediría un biombo. Por el contrario, me encantaría que me mirara la cara alguna vez y ojalá que ese día Jorge Valdivia también esté para que se dé cuenta lo que tenía y lo que tiene” cerró.

