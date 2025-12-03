“¿No sabe o no contesta?”: Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Siguen los cortados! Universidad de Chile daría de baja a dos jugadores más este año

¿Y te ilusionas fácil? El gesto de Francisco Salinas que prende la ilusión en Colo Colo
Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

“Jamás votaría comunista…”: Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

¡También sacan la calculadora! Los resultados que necesita Universidad de Chile para ser el Chile 2
Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

¡Siguen peleando su clasificación! La Roja femenina consiguió una buena victoria ante Paraguay

¿Se irá de los azules? El club al que Lucas Assadi jamás llegaría en el extranjero
¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?

Debate Archi: ¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?
Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Interpusieron denuncia por presunta matanza! Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Buscan el último boleto! A qué hora y dónde ver la final ida de la Liguilla de Primera B

Este martes, el periodista Fernando Lasalvia volvió a hacer de las suyas. El exnotero de CQC, actualmente parte de El Ciudadano, interrumpió el punto de prensa del candidato José Antonio Kast, realizado minutos antes de su participación en el debate Archi.

Al notar su presencia, Kast intentó trollearlo aludiendo a una entrevista que Lasalvia realizó a un adulto mayor, quien minimizó el debate sobre la PGU y manifestó su apoyo permanente a la derecha. “¿Don Ramón?”, ironizó el abanderado (refiriéndose al hombre que tenía un supuesto parecido al personaje del Chavo del 8). 

El dardo de Lasalvia a Kast

Haciendo caso omiso, el comunicador puso sobre la mesa su cuestionamiento. “Muy agradecido de tener acceso a usted, porque en su comando siempre nos niegan las credenciales para sus pautas, pero una pregunta: se dice que en esta segunda vuelta usted la tiene fácil, me imagino que usted está habituado a eso, porque la ha tenido fácil en todo durante su vida...”, alcanzó a decir, antes de ser interrumpido por Kast. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“¿Cuál es la consulta? Para que no hagamos opiniones políticas. ¿Me va a hacer una consulta periodística o va a emitir una opinión política?”, replicó el abanderado de ultraderecha. “No, no me censure candidato”, exclamó el periodista. 

“No lo estoy censurando, le estoy dando toda la oportunidad, pero haga la pregunta como buen periodista y no como un analista política”, manifestó el líder del Partido Republicano. 

Frente a eso, Lasalvia fue al grano y lanzó una directa pregunta: “¿Si esta elección presidencial fuera una prueba de alternativas múltiples, su alternativa favorita sería “no sabe” o “no contesta”?”. José Antonio Kast, mirando a los demás periodistas y evitando responder, cuestionó: “¿Alguna pregunta adicional?”.

NOTAS DESTACADAS

¡Siguen los cortados! Universidad de Chile daría de baja a dos jugadores más este año

¿Y te ilusionas fácil? El gesto de Francisco Salinas que prende la ilusión en Colo Colo
Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

“Jamás votaría comunista…”: Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

¡También sacan la calculadora! Los resultados que necesita Universidad de Chile para ser el Chile 2
Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

¡Siguen peleando su clasificación! La Roja femenina consiguió una buena victoria ante Paraguay

¿Se irá de los azules? El club al que Lucas Assadi jamás llegaría en el extranjero
¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?

Debate Archi: ¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?
Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Interpusieron denuncia por presunta matanza! Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Buscan el último boleto! A qué hora y dónde ver la final ida de la Liguilla de Primera B
Jeannette Jara emplaza a Kast por su asesor económico en Debate Archi

¡Intentó sacarle en cara Caso Monsalve! Jeannette Jara emplaza a Kast por su asesor económico en Debate Archi
Los Cóndores sorteo Mundial rugby.

Los Cóndores ya tienen rivales para el Mundial de rugby 2027: contra dos campeones mundiales
Brayan Cortés recibe críticas en uruguay.

Sin vuelta atrás: Peñarol toma decisión final con Brayan Cortés y Colo Colo está atento
Johnny Herrera U de Chile

¿Le harán caso? Johnny Herrera entrega a su candidato ideal para reemplazar a Álvarez en la U
Colo Colo mantiene millonaria deuda.

¿Quiebra 2.0? Revelan la millonaria deuda de Colo Colo que despierta temores del pasado
Esteban Paredes no lo pasa bien.

Esteban Paredes preocupa a todos por un crítico problema de salud y este es su estado
Charles Aránguiz estalla contra la ANFP.

Charles Aránguiz declara como nunca antes e incendia todo con fuerte crítica a la ANFP
Gobierno apuesta por proyecto habitacional para resolver megatoma de San Antonio

¡3.700 familias serían beneficiadas! Gobierno apuesta por proyecto habitacional para resolver megatoma de San Antonio
Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

¡Llegó generando polémica! Nuevo DT de Inter de Porto Alegre es criticado por homofóbico