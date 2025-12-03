“¿No sabe o no contesta?”: Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

Este martes, el periodista Fernando Lasalvia volvió a hacer de las suyas. El exnotero de CQC, actualmente parte de El Ciudadano, interrumpió el punto de prensa del candidato José Antonio Kast, realizado minutos antes de su participación en el debate Archi.

Al notar su presencia, Kast intentó trollearlo aludiendo a una entrevista que Lasalvia realizó a un adulto mayor, quien minimizó el debate sobre la PGU y manifestó su apoyo permanente a la derecha. “¿Don Ramón?”, ironizó el abanderado (refiriéndose al hombre que tenía un supuesto parecido al personaje del Chavo del 8).

El dardo de Lasalvia a Kast

Haciendo caso omiso, el comunicador puso sobre la mesa su cuestionamiento. “Muy agradecido de tener acceso a usted, porque en su comando siempre nos niegan las credenciales para sus pautas, pero una pregunta: se dice que en esta segunda vuelta usted la tiene fácil, me imagino que usted está habituado a eso, porque la ha tenido fácil en todo durante su vida...”, alcanzó a decir, antes de ser interrumpido por Kast.

“¿Cuál es la consulta? Para que no hagamos opiniones políticas. ¿Me va a hacer una consulta periodística o va a emitir una opinión política?”, replicó el abanderado de ultraderecha. “No, no me censure candidato”, exclamó el periodista.

“No lo estoy censurando, le estoy dando toda la oportunidad, pero haga la pregunta como buen periodista y no como un analista política”, manifestó el líder del Partido Republicano.

Frente a eso, Lasalvia fue al grano y lanzó una directa pregunta: “¿Si esta elección presidencial fuera una prueba de alternativas múltiples, su alternativa favorita sería “no sabe” o “no contesta”?”. José Antonio Kast, mirando a los demás periodistas y evitando responder, cuestionó: “¿Alguna pregunta adicional?”.