¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual

Tan inesperado como humorístico fue el chascarro que marcó la más reciente edición de Previa 24 Horas, el espacio informativo de TVN conducido por Pamela Araya y Danny Linares.

La situación se produjo mientras el programa del área de Prensa abordaba el tema del consumo de videojuegos en Chile. En ese contexto, se dieron a conocer los resultados de un estudio que señalaba que uno de cada cuatro chilenos juega al menos una vez por semana.

En ese instante, los conductores iniciaron un diálogo que terminó con una sorprendente confesión íntima de Linares. “Yo soy más de consolas... consolador”, afirmó en pantalla el conductor, dejando con la boca abierta a su colega.

“¿Cómo?“, preguntó Araya tras unos segundos de silencio y evidentemente confundida. “Consolador”, recalcó Danny sin pelos en la lengua, con una sonrisa picarona y, posiblemente, sabiendo que sus dichos podrían generar repercusiones.

Pamela, visiblemente sorprendida, se limitó a soltar una risa antes de retomar la presentación de los resultados del estudio. Por otro lado, el particular chascarro en TVN no pasó piola y provocó diversas reacciones en redes sociales, donde el periodista fue incluso comparado con Don Carter.