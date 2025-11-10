“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

Por: Catalina Martínez

El aspirante a La Moneda por el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, enfrentó un momento de alta tensión en su entrevista con el matinal magallánico Juntos Otra Mañana.

El conflicto inició tras una pregunta relacionada con criminales que cometen secuestros y homicidios. “Penalmente hablando, ¿qué esperaría el Presidente de la República que ocurriera con esas personas?”, fue la consulta dirigida al diputado. 

Que se le aplique la pena de muerte”, afirmó el “libertario” casi automáticamente. Tras su respuesta, uno de los conductores recordó los hechos ocurridos durante la dictadura militar. 

“Aquí hubo agentes del Estado que hicieron lo mismo durante los años 70 y 80. ¿No es lo mismo?”, cuestionó el comunicador. “No, no es lo mismo. ¿Un niño es lo mismo que un miembro del MIR?”, contrapreguntó Kaiser. “Es un ser humano”, sentenció el conductor. 

“No, usted está confundiendo a grupos que, en su momento, estaban armados, que eran parte del aparato armado de Salvador Allende, y lo está comparando con niños inocentes. Si usted no quiere cerrar el capítulo, perfecto…”, intentó desviar Kaiser. “No es cerrar el capítulo, sino que ser parejo ante el acto del asesinato”, manifestó el periodista. 

“¿Cuántos asesinos del MIR están presos? Los que pudieron indultar en Chile, están indultados. No hay gente que está procesada por las violaciones a los DDHH que se produjeron entre 1970 y 1973 contra los opositores de Allende. Es más, todavía no hay detenidos por no haber ordenado la identificación de los restos de detenidos desaparecidos en el SML”, señaló el candidato de ultraderecha.

Periodista frena en seco a Johannes Kaiser

Fue entonces cuando el periodista Mauricio Vidal interrumpió para aclararle al abanderado que “esa polémica es harina de otro costal”. Ante eso, Kaiser respondió echando bencina al fuego: “No, no es harina de otro costal, porque si a usted le interesan los DDHH”.

Sintiéndose interrumpido, Kaiser le exigió al comunicador de Magallanes que dejara de hablar. Sin embargo, Vidal no se lo dejaría pasar. “¡No! ¡Pare usted! ¡Acá no estamos en Santiago! Tranquilo, estamos conversando”, exclamó.

“No me está dejando terminar. Yo termino y usted empieza”, reclamó el candidato. “Pero si estamos conversando. ¿Lo puedo interrumpir con una contrapregunta también o no?”, apuntó el conductor. “No, porque es una falta de respeto”, afirmó Kaiser.

“Pero si nadie le quiere faltar el respeto. Yo lo que veo es que su idea es imponer su verdad, siendo que hay muchas verdades”, apuntó Vidal. “No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Las cosas son o no son”, respondió Johannes Kaiser.

