EXCLUSIVO: Esteban Paredes alza la voz ante denuncia presentada por Magallanes

Esteban Paredes alza la voz ante denuncia de Magallanes.

Por: Fabián Marambio

Esteban Paredes Colo Colo

El pasado clásico entre Magallanes y Santiago Morning fue una verdadera guerra que no terminó con el pitido final. Y es que el Carabelero denunció una supuesta irregularidad de su rival que apunta directamente a Esteban Paredes, actual gerente deportivo del Chago.

Según informó Radio ADN, la denuncia acusa que el exdelantero habría impartido instrucciones técnicas durante el partido sin contar con contrato para ejercer ese rol. Incluso, en el informe arbitral, Paredes figura como integrante del cuerpo técnico pero autorizado solo como gerente deportivo.

Esteban Paredes alza la voz tras denuncia en su contra

En diálogo exclusivo con Grupo Periscopio, Esteban Paredes se refirió al hecho y afirmó que "estoy al tanto de todo. No tienen nada que reclamar porque tenemos todo en orden. Si hacen denuncias habrá que esperar al tribunal, pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos todo en orden".

Esteban Paredes y Santiago Morning fueron denunciados por Magallanes.
Esteban Paredes y Santiago Morning fueron denunciados por Magallanes.

En esa misma línea, Paredes justificó la denuncia de sus rivales. "Les ganamos 1-0, por ahí hay mucha rabia de ellos porque al final pasó algo que no habíamos vivido hace mucho tiempo, o nunca. Hubo manotazos y golpes que me parecen una idiotez de parte de ambos equipos. Lo bueno es que no pasó a mayores y se pudo controlar un momento de mucha tensión", agregó.

El Tribunal tendrá que decidir

Tanto Magallanes como Santiago Morning ya fueron citados al Tribunal de Disciplina de la ANFP para el próximo 21 de octubre, instancia en la que se decidirá si los tres puntos son para el Carabelero o si se mantienen para el Chago.

Lo que se termine resolviendo será clave para ambos equipos y la Primera B en general. Mientras Magallanes lucha por meterse en la liguilla, Santiago Morning lo hace para escapar del descenso, objetivos importantes que le dan aún más relevancia a los tres puntos que están en juego.

