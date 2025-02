Banda de niños y adolescentes agredió brutalmente a chofer en La Serena: “Quedé vivo de suerte”

Un conductor de aplicación en La Serena fue atacado por un grupo de niños y adolescentes que intentaban robar su vehículo. Durante el incidente, un menor de aproximadamente 12 años lo apuñaló en la espalda.

Juan se dirigió a la población 17 de Septiembre para recoger a su próxima pasajera, Antonella. Sin embargo, al llegar, encontró a dos niños en el lugar. Uno de ellos se lanzó agresivamente sobre él, sujetándolo del cuello y apuñalándolo, según se observa en el video grabado por su cámara de seguridad. Momentos después, una pareja de adolescentes llegó para asistir a los agresores.

“Me estaban pegando y yo me defendía como podía, querían que yo me bajara para robarme el vehículo y yo no me cansaba, no lo escuchaba porque la adrenalina era alta”, describió el chofer durante una conversación con T13. Además detalló que las puñaladas llegaban a la altura del hombro, y si hubiese estado en otra posición, podrían haberle perforado el pulmón.

La agresividad de los atacantes aumentó cuando se dieron cuenta de que una cámara estaba registrando los hechos, logrando arrancarla y arrojarla fuera del vehículo. Sin embargo, una vecina advirtió lo que ocurría y, al preguntar qué estaba pasando, los menores huyeron del lugar.

En ese momento, Juan, quien tenía varias heridas penetrantes en su espalda, se bajó a recoger la cámara. “Yo pensaba que me iba a morir, pensaba que era muy profunda la herida. Y salía un despiche de sangre por la espalda”, contó. Más tarde, llegó a una comisaría, donde llevaron al chofer a un centro asistencial para auxiliarlo. Finalmente, lo trasladaron al Hospital de La Serena.

“Yo quedé vivo de suerte. No creo que él tiró a herirme, él me tiró a matar. A matar me tiró. Sin importar nada”, concluyó el conductor. La Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de la Primera Comisaría de La Serena, en conjunto con la Fiscalía, lleva adelante la investigación para identificar a los presuntos implicados y poner a los responsables a disposición de la justicia.