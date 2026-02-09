¡Prensa española lo llenó de flores! Pellegrini confirma su magia sumando arrasador triunfo del Betis

Después del duro 5-0 que recibió a mitad de semana frente al Atlético de Madrid por Copa del Rey, Manuel Pellegrini tuvo una rápida revancha. Esta vez, su Real Betis se hizo fuerte fuera de casa y logró un valioso triunfo por 1-0 ante el conjunto colchonero.

Esta vez, el Betis fue otro equipo. Muy distinto al que había quedado fuera de la Copa del Rey, el cuadro verdiblanco se mostró ordenado, aplicado y con una clara disciplina táctica, lo que le permitió frenar el ataque del conjunto madrileño.

Lo llenaron de flores

La prensa española valoró especialmente el trabajo de Pellegrini. De hecho, el medio Estadio Deportivo le puso nota 9 y destacó su buena lectura del partido, además de los cambios que realizó luego de la dura goleada recibida en la Copa del Rey.

De acuerdo con el análisis, el DT chileno apostó por “un equipo con las líneas más juntas y sin dejar espacios”, lo que le permitió controlar al Atlético desde el arranque. En la segunda mitad, además, reforzó el mediocampo y mantuvo un bloque compacto para cuidar la ventaja y darle más seguridad al equipo a medida que avanzaban los minutos.

En tanto, en AS también pusieron el foco en la reacción de Pellegrini. “Pellegrini nunca deja de ser Pellegrini”, apuntó el medio, destacando la autocrítica que hizo tras la caída en la Copa del Rey y lo rápido que corrigió el rumbo para volver a medirse con el Atlético.

Pellegrini y su Betis se alzan contra el Atlético

Recordemos que este no era un partido más para Manuel Pellegrini, pues se encontraba frente a uno de sus rivales directos en la carrera por los cupos europeos, pero también un viejo obstáculo en su camino. Y es que el Atlético de Madrid, históricamente, ha sido un hueso duro de roer para el técnico chileno.

Con este triunfo, Pellegrini logró por primera vez vencer al Atlético de Madrid como visitante desde que está en la banca del Betis. Y no solo eso: fue apenas su segunda victoria en toda su carrera ante Diego Simeone, uno de los técnicos que más problemas le ha generado.

Tras el partido, el entrenador explicó en conferencia de prensa cuáles fueron los ajustes que marcaron la diferencia en el triunfo en Madrid. Según contó el técnico, la prioridad estuvo en volver a darle seguridad defensiva al equipo.

“Cambiamos muchísimo la seguridad defensiva. Ha sido clave no regalar tres goles como hicimos en el partido pasado. Estuvimos concentrados, intensos en la recuperación y no le permitimos al Atlético tener los espacios que tuvo anteriormente”, detalló ante los periodistas.

En ese sentido, recalcó que la dura goleada no cambió la convicción del cuerpo técnico ni la confianza en la forma de trabajar del equipo. “Tuvimos una actuación muy mala, pero no íbamos a echar todo a la basura por eso. Veníamos haciendo una temporada bastante bien”, sentenció, recordando además la carga física del calendario: nueve partidos en 28 días.

“Hoy estuvimos más juntos, más concentrados y no cometimos los errores del pasado. Siempre hacemos autocrítica, ganando o perdiendo”, cerró Manuel Pellegrini.

Cabe destacar, que gracias al triunfo en Madrid, el Betis llegó a 38 puntos y quedó instalado en el quinto puesto. Ahora, el equipo de Pellegrini ya piensa en su siguiente reto: visitar a Mallorca el próximo domingo.

