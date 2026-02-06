¿La oportunidad de La Roja? Las críticas que ponen en jaque la era Manuel Pellegrini en el Betis

Fue una noche para el olvido para Manuel Pellegrini. Su Real Betis fue ampliamente superado por Atlético de Madrid y terminó cayendo por un duro 5-0 en la Copa del Rey, en un partido que perfectamente pudo terminar con una diferencia mayor. La goleada vuelve a poner en duda su proceso en España y, de paso, reactiva la ilusión de verlo asumir en La Roja.

Más allá de quedar fuera en cuartos de final, lo que realmente encendió las alarmas fue la actitud del técnico chileno. Desde La Cartuja aseguran que el entrenador terminó entregando la serie con sus propias decisiones, especialmente al apostar por jugadores que no pasan por un buen presente, como el arquero Adrián.

Dentro de ese contexto, en el programa deportivo La Gran Jugada, remarcaron: “Es el peor partido de la era Manuel Pellegrini. Al equipo le faltó amor propio. No se había visto nunca esto. Fue superado en todo”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Es más, ni siquiera los hinchas le perdonaron el devastador resultado y se sumaron con todo a las críticas. “Pellegrini es el problema”, “Veníamos con mucha ilusión”, “Es una decepción lo de Pellegrini” y “Es un mito que jugamos bien”, fueron algunos de los comentarios.

“No debe seguir en el Betis la próxima temporada. No quiere seguir, no hace más que tirar partidos a la basura”, sentenciaron además los fanáticos en la cuenta Betis del Universo sobre el futuro del entrenador chileno.

💣🔥 CABREO DEL BETICISMO TRAS LA MANITA DEL ATLETI AL @RealBetis



💥🟢 “Pellegrini es el problema”



✋🏼 “No puede ser. Nos ha metido 5 el Madrid, el Barça y el Atleti”



📹 @AlvarooSVQ | #ZonaMixta pic.twitter.com/79SSLlaJrm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 5, 2026

¿El final de Pellegrini en el Betis?

Así, la derrota terminó por erosionar lo poco que quedaba de paciencia con el “Ingeniero” y pareciera que su continuidad estaría seriamente amenazada. Y eso que el equipo todavía sigue en carrera en la Europa League y marcha quinto en LaLiga, en puestos de clasificación a torneos internacionales.

Frente a esto, la gran pregunta ya empezó a recorrer pasillos, redes sociales y conversaciones futboleras: ¿será esta la oportunidad para La Roja? La duda toma más fuerza si se considera que el contrato de Manuel Pellegrini fue renovado recientemente y lo vincula con el club hasta el 30 de junio de 2027, aunque el escenario actual abre la puerta a un eventual final anticipado de su ciclo.

Próximo partido del Real Betis

Con la eliminación ya consumada en la Copa del Rey, el Real Betis está obligado a cambiar rápidamente el foco. LaLiga aparece ahora como el único camino para sostener la ilusión de clasificar a copas internacionales en 2027.

Pero el calendario no da tregua. Este domingo 8 de febrero, el equipo volverá a encontrarse con su verdugo reciente: Atlético de Madrid, esta vez en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en una revancha marcada por el recuerdo fresco del 5-0. Un partido que no solo puede definir el rumbo del equipo, sino también el futuro inmediato de Pellegrini, pues una nueva derrota podría dejarlo con un pie fuera del conjunto albiverde.

Te puede interesar: Pellegrini critica sin filtro a todo el Betis tras goleada del Real Madrid: "Lo que me da bronca..."